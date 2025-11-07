Lojas Renner registra lucro líquido de R$ 279 milhões no terceiro trimestre deste ano, avanço de 9,4% ante o mesmo período de 2024

A Lojas Renner apresentou lucro líquido de R$ 279 milhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 9,4% ante igual etapa de 2024. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de R$ 593,8 milhões, alta anual de 2,9%.

A receita líquida de varejo, especificamente, ficou em R$ 3,08 bilhões no período, alta de 4,2% em relação ao obtido no terceiro trimestre de 2024. A maior contribuição veio da receita líquida de vestuário, que somou R$ 2,7 bilhões, aumento anual de 4,7%.

Com isso, a margem bruta de varejo atingiu 55,1%, com avanço de 0,4 ponto percentual (p.p.). A margem bruta de vestuário, por sua vez, evolui 0,5p.p., alcançando 56,2%.

A companhia terminou o período com caixa líquido de R$ 1,3 bilhão, o que, segundo o presidente da companhia, Fabio Faccio, "aliado à consistente geração de free cash flow" dá tranquilidade para operar em cenários adversos, disse no release de resultados.

A empresa também obteve R$ 473,1 milhões em fluxo de caixa livre, alta anual de 15,1%.