Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaCop30

Publicada em 07 de Novembro de 2025 às 16:18

COP30: preço dos alimentos cai após repercussão negativa na abertura da cúpula dos líderes

Apesar de altos, os preços da COP30 não diferem dos de conferências anteriores. Os preços elevados são historicamente comuns nas Cúpulas do Clima

Apesar de altos, os preços da COP30 não diferem dos de conferências anteriores. Os preços elevados são historicamente comuns nas Cúpulas do Clima

Douglas Shineidr/ AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Após a repercussão dos preços elevados de alimentos e bebidas, registrada na quinta-feira, 7, primeiro dia da cúpula dos líderes da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30), um serviço de café diminuiu os valores dos produtos. O refrigerante, por exemplo, passou de R$ 25 para R$ 20, uma queda de 20%. O strogonoff e o frango xadrez, de R$ 60 para R$ 45 - recuo de 25%.
Após a repercussão dos preços elevados de alimentos e bebidas, registrada na quinta-feira, 7, primeiro dia da cúpula dos líderes da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30), um serviço de café diminuiu os valores dos produtos. O refrigerante, por exemplo, passou de R$ 25 para R$ 20, uma queda de 20%. O strogonoff e o frango xadrez, de R$ 60 para R$ 45 - recuo de 25%.
Apesar de altos, os preços da COP30 não diferem dos de conferências anteriores. Os preços elevados são historicamente comuns nas Cúpulas do Clima, nas quais é possível pagar as compras em dólar ou na moeda local do país anfitrião.
LEIA TAMBÉM: Lixo eletrônico se transforma em oportunidade ambiental e de negócios
Na manhã desta sexta-feira, 8, os cardápios desse estabelecimento haviam sumido. Questionada sobre o assunto, uma atendente disse que o menu estava sendo reformulado e que a oferta de alimentos aumentaria.
Horas depois, os novos cardápios foram disponibilizados. A lata de água de 350 ml passou de R$ 25 para R$ 20. O copinho de 60 ml de café coado e os chás, no entanto, continuam custando R$ 18.
Houve também a incorporação de doces locais, como as trufas de cupuaçu e de castanha do Brasil - cada uma custa R$ 15.
O custo alTo para manter estabelecimento no Parque da Cidade, local onde acontece a COP, pesaram na fixação de preços de alimentos e bebidas, dizem comerciantes. Uma empreendedora gastou cerca de R$ 23 mil em aluguel. Segundo ela, apesar da queda nos preços, o movimento caiu de na passagem de quinta para sexta, o que gerou receio de prejuízo.
Na COP de Belém, para consumir, é necessário fazer um cartão, a exemplo do que acontece em festas privadas. A Cielo é a empresa responsável pelo sistema de pagamento eletrônico do local, segundo informou a organização da conferência.

Notícias relacionadas