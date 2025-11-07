Multinova fará transferência de matriz para Caxias do Sul

Com 37 anos de atividades, a Multinova irá transferir para Caxias a matriz instalada em Farroupilha. Especializada na produção de plásticos bolha, polietileno e polipropileno expandido, a empresa está mudando de cidade pela necessidade de ampliação da estrutura fabril. "A prioridade sempre foi permanecer em Farroupilha. Buscamos opções viáveis no município para viabilizar o projeto de expansão. No entanto, diante das particularidades do projeto e da urgência da mudança, foi necessário buscar uma estrutura mais adequada em Caxias do Sul", explica o diretor administrativo Júlio Mugnol Filho.



Com a transferência, a estimativa é que a capacidade de processamento atual de matéria-prima do grupo de 600 a 650 toneladas por mês tenha um incremento de 20% a 30%. O início das operações do novo espaço está projetado para janeiro de 2027. Serão 20 mil metros quadrados de área construída, quase 70% superior à atual, em terreno total de 37 mil metros quadrados. De acordo com o diretor, a operação está desenhada para atender com eficiência as demandas de infraestrutura e logística da companhia. Sua localização será ao longo da RS-122, próximo a outras várias organizações.



Frisa que a empresa cresceu significativamente nos últimos anos, o que acabou gerando limitações na unidade atual, localizada às margens da ERS-122, no Bairro São Miguel. "Durante os 20 anos em que estivemos neste endereço, passamos por diversas fases de expansão. Com o crescimento da região e o aumento do fluxo logístico, a estrutura deixou de atender às necessidades, principalmente em termos de espaço físico e agilidade operacional", completa.

A mudança de endereço da matriz integra um ciclo de investimentos de R$ 20 milhões, que também contempla as outras duas unidades industriais: a de São Paulo, que passou por mudança recente da cidade de Jaguariúna para Santo Antônio de Posse, e a da Bahia, localizada em Simões Filho. As operações estão passando por modernização dos equipamentos.



Com a nova unidade, a Multinova irá manter a base do seu portfólio de produtos, mas com ganhos em modernização e eficiência produtiva. "Alguns itens hoje fabricados na filial de São Paulo passarão para Caxias do Sul, graças aos novos investimentos em maquinário e tecnologia", ressalta o diretor industrial Paulo Roberto Feltrin.



O novo layout, todo em piso único, foi pensado para dar mais fluidez ao processo produtivo e aumentar a produtividade industrial. "Vamos privilegiar um fluxo de trabalho mais eficiente e ergonômico, o que certamente vai impactar positivamente a performance", acrescenta Mugnol Filho. Em Farroupilha, a empresa tem um prédio com três ambientes, o que dificulta a produtividade.



A mudança também deve gerar novas vagas em Caxias do Sul. Atualmente, são em torno de 150 funcionários em Farroupilha e 400 no grupo todo. Em relação ao quadro atual, a intenção é que todos permaneçam na empresa. "Acreditamos que a maioria aceite a mudança. Mas sempre haverá quem não se sinta atraído", comenta Feltrin.



De acordo com Mugnol Filho, o mercado deste ano tem se mantido dentro de uma normalidade, com expectativa de fechamento em alta, acima da inflação, em linha com o programado no planejamento inicial. "Já tivemos anos melhores e o mercado está competitivo. Esperamos dar um salto importante a partir de 2027", estima.



Por características do produto, que é volumoso, a empresa tem dificuldade em atuar no mercado externo. As exportações, concentradas em países do Mercosul, representam em torno de 5% do faturamento. Com as duas linhas de produtos, a Multinova atende segmentos variados de mercado. Dentre eles, alimentício, construção civil, moveleiro, automotivo e náutico, além da segurança com a produção de coletes salva-vidas.

