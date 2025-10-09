Empresa da Serra produz material substituto à madeira usando casca de arroz

No lugar de árvores como ipês, tecas e pinus, são usadas casca de arroz e PVC: o material que surge dessa combinação é o Resysta, produzido pelo Grupo Multinova, de Farroupilha. O novo produto é totalmente reciclável e vem sendo utilizado no acabamento de construções, principalmente no revestimento de fachadas, no lugar da madeira.



O ganho ambiental é duplo. Primeiro, reduz as emissões de CO 2 em comparação ao uso de madeira convencional e preserva recursos naturais ao dispensar o corte de árvores . Além disso, o aproveitamento da casca de arroz evita que esse resíduo agrícola seja descartado ou queimado, o que também reduz a liberação de CO 2 e metano na atmosfera. As informações são da empresa.