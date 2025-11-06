Electric Move muda de nome e nova edição será em 2027

De Caxias do Sul

A abertura da terceira Electric Move (Feira de Mobilidade Elétrica, Transição Energética e Descarbonização) foi marcada pelo anúncio de mudanças estratégicas para as edições futuras. O evento passa a se chamar ENOVA (Feira de Tecnologia, Mobilidade Sustentável e Eficiência Energética) alinhada com a visão de transformações globais em andamento. "O nome simboliza esta mudança, esta evolução, reflete a passagem do modelo energético tradicional para um baseado na eficiência, tecnologia e sustentabilidade", detalhou Daiane Catuzzo, diretora executiva do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), entidade organizadora em parceria com o Sebrae-RS.

De acordo com a executiva, o mundo vivencia uma transformação global em que a energia muda, se reinventa, se conecta. "O que antes era só eletrificação agora é eficiência, inovação, transição, consciência e tecnologia", reforçou. Argumentou tratar-se da evolução de uma feira sobre mobilidade elétrica para um evento que representa mudança de hábitos. "Mais do que eletricidade, falamos de futuro, de eficiência energética tão importante para as empresas, de novas matrizes, renovação e da capacidade do ser humano de mudar o mundo com um propósito", explicou.

A primeira edição com o novo nome está marcada para os dias 7, 8 e 9 de abril de 2027, no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. A decisão teve como fator determinante evitar a concomitância com a Feira Internacional do Transporte (Fenatran), evento que atrai grande número de empresas da região, confirmada para novembro de 2026. A manutenção da realização anual, como vem ocorrendo desde 2023, ou a mudança para cada dois anos, será decidida com base nos resultados da edição de 2027.

O presidente do Simecs, Ubiratã Rezler, frisou que os temas transição energética e descarbonização, agora inseridos no objetivo da feira, são fundamentais para a indústria da região da Serra, principalmente a metalmecânica. Mencionou que a mobilidade elétrica também é relevante, considerando que parte considerável das empresas fornece componentes para o segmento automotivo, quer de cargas, quer de passageiros. "Com o foco ampliado conseguimos abrir novas oportunidades de evolução e negócios para o setor", ressaltou.

Acrescentou que a redução de emissões de carbono representa não apenas benefícios ambientais, mas oportunidades de negócios e possibilidade maior de fornecimento de peças e equipamentos. Definiu o debate sobre a descarbonização como importante diante do mercado altamente disruptivo, que está exigindo mais eficiência energética, processos de digitalização e menor emissão de carbono. Citou projeto realizado pelo Simecs em conjunto com Senai para avaliar qual o impacto da emissão de carbono junto a um conjunto de empresas e como fazer a mitigação. "O futuro parece distante, mas na realidade ele já está aí. É preciso aproximar empresas ofertantes e demandadas na busca por soluções energéticas que tornem a indústria mais competitiva", registrou.