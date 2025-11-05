Cristo Protetor ganha nova iluminação em apoio à campanha Novembro Azul em Encantado

Desde as primeiras horas de 1º de novembro até o último dia do mês, o Cristo Protetor de Encantado foi iluminado com luz azul em alusão ao mês da campanha Novembro Azul, que mobiliza a sociedade para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.



A campanha Novembro Azul teve início em 2003, na Austrália, sob o nome “Movember”, e se difundiu globalmente como marco de conscientização masculina. No Brasil, a iniciativa visa sensibilizar os homens e a sociedade para os cuidados com a saúde prostática.

“A iluminação azul do Cristo Protetor marca o engajamento da cidade de Encantado com a causa da saúde masculina. O gesto pretende despertar atenção para a importância da prevenção, do acompanhamento médico e da detecção precoce, fatores fundamentais para reduzir a mortalidade e melhorar o prognóstico do câncer de próstata”, afirmou a gestora do Complexo Cristo Protetor, Vanessa Goldoni.



