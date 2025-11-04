Soleil Casa Perini conta com instalação feita de madeiras recolhidas da enchente de 2024

Grupo gastronômico que assina empreendimentos de sucesso como o Catherine, MLBK e Dipietro, em parceria com a Vinícola Casa Perini, inaugura o Soleil Casa Perini, em Gramado, na noite desta quarta-feira (5). Um dos pontos altos do local é o Memorial Soleil, uma instalação criada por Evandro Catuci a partir de madeiras recolhidas do Rio Caí após as enchentes de 2024.

• LEIA TAMBÉM: Meeting Festuris discute o turismo em programação em Gramado

A obra, intitulada Un toco di sol, simboliza a reconstrução e o renascimento — um tributo à força e à esperança que movem a Serra Gaúcha. O ambiente ainda abriga esculturas em madeira orgânica do artista Marino Fritsch e louças em cerâmica artesanal assinadas por Marina Balestreri, da Flô Arte em Cerâmica, esposa do chef Filipe Andrade.



À mesa, o cardápio preparado pelo chef e sócio Filipe Andrade inclui Nhoque Dourado, Katchapuri, Trecce Amatriciana, Pizzeta.