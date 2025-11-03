Meeting Festuris discute o turismo em programação em Gramado

O Meeting Festuris transforma Gramado no epicentro das discussões sobre o futuro do turismo, inovação e sustentabilidade nos dia 7 e 8 de novembro. Entre os temas em destaque estão inteligência artificial aplicada ao turismo, sustentabilidade nos destinos, astroturismo, liderança e novos modelos de gestão.

A programação de 2025 traz um elenco de palestrantes de peso, que promete provocar reflexões e apontar tendências para os próximos anos do turismo brasileiro e internacional.

No primeiro dia, o palco recebe a diretora de Vendas e Marketing da Rede Laghetto, Cris Mors, e o presidente da Associação Brasileira de Turismo Social, Michel Daros. O arquiteto e urbanista Leônidas Oliveira e o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, abordam o “Turismo do Amanhã” com moderação da curadora do evento, Lu Thomé.