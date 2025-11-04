Fórum em Porto Alegre busca debater impacto da IA em negócios e gestão

Especialistas em negócios, inovação e inteligência artificial estarão concentrados no CIEE-RS, em Porto Alegre, para apresentar, em um circuito de 15 palestras, um panorama das transformações e das possibilidades que tais recursos estão promovendo nos espaços de tomada de decisão, durante a primeira edição do IA Unicórnio da Gestão.

O fórum acontecerá na próxima quinta-feira, 6 de novembro, e contará com uma programação que busca esclarecer o conceito e a aplicação da IA para os setores público e privado.

A jornada terá palestras, talks e painéis com líderes de inovação e gestores públicos, responsáveis por mostrar como a IA está redefinindo a forma como as organizações tomam decisões e conduzem seus negócios. “Estamos trazendo vários especialistas para conversar tanto com o setor público quanto o privado, com a ideia de clarear um pouco melhor o que é a inteligência artificial, para que que ela serve, como utilizá-la de uma maneira mais eficiente e que tenha um bom resultado, seja na esfera pública ou na esfera privada”, destacou Lucas Baldisserotto, CEO do Ciee RS.

Baldisserotto explica, então, que o fórum tem como um de seus principais objetivos abranger todos os segmentos e públicos, garantindo que nenhum setor fique "desguarnecido". A organização do evento busca corrigir a tendência comum de focar nos avanços tecnológicos apenas no setor privado, assegurando que o setor público também seja contemplado. A Inteligência Artificial é entendida pelo CEO como uma ferramenta que pode ser utilizada por "qualquer segmento".

Assim, para garantir essa cobertura completa, foram convidados especialistas de diversas áreas, como sócios de agências de comunicação, proprietários de bancas de advogados e especialistas em tecnologia. O evento, portanto, não se restringe a um único nicho, mas insere todos esses pontos em seu escopo, com o objetivo de ser o mais completo possível.

“São vários segmentos com vários especialistas que vão poder dar uma abrangência muito grande em todos os setores. Não vai ficar ninguém desguarnecido. Na verdade, todos esses pontos aí vão estar inseridos no evento, para que fique bem completo o escopo todo", disse.

Por fim, Baldisserotto esclarece que o fórum se propõe a mostrar a IA como um todo, pois a maioria das pessoas conhece apenas as principais ferramentas. "O pessoal me parece que conhece apenas um pedaço do que é a inteligência artificial. Se fala muito em Chat GPT e Gemini, mas existe um universo enorme de de programas que utilizam essa tecnologia".