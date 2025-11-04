Influenciadoras abordam empreendedorismo e processo de criação

Com o tema "Influência estratégica: de criadoras a empreendedoras", o Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), realizado nesta terça-feira (4), reuniu as influenciadoras e empresárias Lauren Pfeiff e Maju Salgado nesta terça-feira (4) no Palácio do Comércio, em Porto Alegre.

Maju contou a sua trajetória como influenciadora e como foi para a criação da sua marca. "Consegui unir o meu lado influenciadora com o meu lado empreendedora junto com todas as coisas que foram acontecendo na minha vida", destaca. Já Lauren disse que hoje trabalha como criadora de conteúdo na internet nos nichos de moda, beleza e lifestyle. "Minha marca nasceu com o propósito de ajudar mulheres jovens que entram no mercado de trabalho cedo e têm dificuldade na hora de se vestir", comenta. O debate contou com a presença da Coordenadora do Núcleo de Moda da ACPA, Márcia Lenzing.

Nesse sentido, a presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, afirmou que hoje as influenciadoras não são apenas figuras de entretenimento ou consumo. "Existe a consolidação como agentes de informação, comportamento e influência social, exercendo um papel cada vez mais estratégico no mercado atual", ressalta.

Para Suzana Englert, isso ocorre porque as pessoas tendem a confiar em quem demonstra autenticidade, vivência e coerência entre discurso e prática. A dirigente da ACPA diz que se vive um tempo em que criadoras de conteúdo se tornaram verdadeiras protagonistas de novos modelos de negócio. "Elas transformam ideias em marcas, engajamento em resultados e autenticidade em valor", acrescenta. Para ela, essa transição, de criadoras a empreendedoras, é o retrato de uma nova economia, movida por confiança, comunidade e criatividade.