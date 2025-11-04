Chegada do Papai Noel abre temporada de Natal do BarraShoppingSul

A tradicional chegada do Papai Noel do BarraShoppingSul será n o dia 14 de novembro , sexta-feira, a partir das 19h, com o espetáculo “Um Dia Antes do Natal” . De forma gratuita, a apresentação acontece no Setor C do estacionamento, em frente ao Baixo Barra.

Após a sessão, o bom velhinho se instalará na Praça Rosa dos Ventos, no mall, onde tirará foto com os pequenos. Ele estará disponível para atender às crianças no local até o dia 24 de dezembro, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Polícia Federal encerra serviços no Praia de Belas nesta semana e inicia transição ao Pontal • LEIA TAMBÉM:

O espetáculo de abertura combina música, coreografias vibrantes, figurinos exuberantes e efeitos especiais que transportam o público a um universo encantado. Vestidos e árvores de Natal dançantes, biscoitinhos vivos, um urso de pelúcia gigante e, claro, o Papai Noel integram o espetáculo, que promete encantar famílias de todas as idades.

Criado e dirigido por Max Oliveira, o musical da Despertar Produções apresenta uma fábula moderna sobre o poder da imaginação e a força dos laços afetivos. A história acompanha Luli, uma menina sonhadora que precisa preparar sozinha sua casa para o Natal após uma viagem inesperada dos pais. Com a ajuda de dois duendes atrapalhados e divertidos, Jessy e Pi, ela embarca em uma jornada repleta de humor, emoção e canções originais.