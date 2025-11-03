Petrobras aprova novo PDV com potencial de desligamento de 1.100 empregados

A Petrobras informou na manhã desta segunda-feira (3) que seu conselho de administração aprovou um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal destaca que o público-alvo potencial desse PDV é de aproximadamente 1.100 empregados e que os desligamentos deverão ocorrer ao longo de 2026.

Serão elegíveis os empregados da Petrobras controladora que estejam em atividade na companhia e que tenham se aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu a reforma da Previdência.

"O PDV é uma ferramenta de gestão de pessoal que oferece aos aposentados uma oportunidade de transição de carreira, ao mesmo tempo em que contribui para a renovação contínua e gradual dos quadros da companhia, adotando práticas de gestão do conhecimento, garantindo a continuidade operacional, a segurança das atividades e a transmissão dos conhecimentos críticos para a empresa", afirma a estatal.

A companhia ressalta que a aprovação do programa seguiu o rito de governança interna e está em linha com o Plano de Negócios da empresa. O impacto financeiro será reconhecido nas demonstrações contábeis à medida que as adesões forem efetivadas.