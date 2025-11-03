Selic no fim de 2025 continua em 15,0%; fim de 2026 segue em 12,25%

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15,00% pela 19ª semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente decisão, no dia 17 de setembro. O colegiado se reúne novamente nesta semana.

Na ata do último encontro, o Copom reafirmou que o cenário é marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária. Repetiu também que seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta.

O colegiado detalhou que, "na medida em que o cenário tem se delineado" conforme esperado, o Comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta".

Considerando apenas as 77 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também seguiu em 15,0%. A mediana para a Selic no fim de 2026 continuou em 12,25%, pela 6ª semana consecutiva. Considerando só as 76 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana diminuiu de 12,25% para 12,00%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 38ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,00% pela 45ª semana consecutiva.