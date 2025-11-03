FGV: IPC-S desacelera a 0,14% no fim de outubro, após 0,65% em setembro e 0,19% na 3ª quadri

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) encerrou outubro com alta de 0,14%, após avanço de 0,19% na terceira quadrissemana e avanço de 0,65% em setembro, conforme informações divulgadas há pouco pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado de hoje, o IPC-S acumula alta de 3,60% nos últimos 12 meses finalizados em agosto. No ano, a valorização é de 3,42%.

O resultado veio levemente acima da mediana das estimativas da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,13%. As projeções iam de queda de 0,02% a alta de 0,16%.

Houve decréscimo em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem da terceira para a quarta quadrissemana: Educação, Leitura e Recreação (0,37% para -0,43%), Habitação (-0,03% para -0,23%), Vestuário (0,79% para 0,66%) e Comunicação (0,23% para 0,14%).

Em contrapartida, foi registrado avanço nos grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,21% para 0,58%), Despesas Diversas (0,45% para 0,50%), Alimentação (0,05% para 0,08%) e Transportes (0,32% para 0,33%)

Influências

As maiores influências individuais que puxaram o índice para baixo na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de outubro partiram de tarifa de eletricidade residencial (-2,01% para -2,83%), passagem aérea (0,93% para -5,44%), banana-prata (-5,85% para -7,76%), arroz (-3,07% para -3,14%) e leite tipo longa vida (-0,59% para -1,56%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima perfume (-0,82% para 3,65%), gasolina (0,35% para 0,50%), serviços bancários (0,81% para 0,81%), cinema (14,33% para 9,39%) e plano e seguro de saúde (0,46% para 0,46%).