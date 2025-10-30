Placa marca 200 anos da imigração alemã no Aeroporto Salgado Filho

O presidente da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHK-RS), Cleomar Prunzel, e a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, descerraram nesta quinta-feira (30) uma placa comemorativa no Aeroporto Internacional de Porto Alegre. A peça registra os 200 anos da imigração alemã no Brasil e os 70 anos de presença da Câmara em Porto Alegre.

O ato foi acompanhado por diretores da entidade e, segundo Prunzel, reafirma a relevância da presença alemã no Estado e as relações entre Brasil e Alemanha. A placa tem caráter permanente e ficará exposta no segundo piso do terminal novo, próximo ao check-in doméstico e à mostra “Além das Águas”. O espaço foi cedido pela Fraport, que é associada da Câmara.

“A placa ficará aqui de forma permanente, eternizando nossa homenagem aos simbólicos aniversários que ligam Brasil e Alemanha com um forte laço de amizade. Esperamos retornar aqui em 20 ou 30 anos e nos lembrarmos do dia de hoje com a certeza de que o registro valeu a pena”, afirmou Prunzel.

O texto gravado na placa diz:

“AHKRS 70 anos – 1955 – 2025

Legado que inspira, futuro que nos move.