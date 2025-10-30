Subestação Porto Alegre 17 entra em operação

A subestação Porto Alegre 17, localizada no bairro Jardim Itu, entre as ruas Tenente Ary Tarragô e Francisco Silveira Dias Filho, entrou em operação na última semana, após a conclusão das obras e a emissão da Licença de Operação pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A unidade absorveu um investimento de cerca de R$ 36 milhões.

A nova instalação, conforme nota da CEEE Equatorial, tem capacidade para atender aproximadamente 150 mil clientes em 10 bairros das zonas Norte e Leste de Porto Alegre. O empreendimento consolida um importante avanço na infraestrutura energética da cidade.

Com a entrada em operação, a distribuidora amplia a cobertura da rede elétrica, melhora a qualidade do serviço, garante a estabilidade do fornecimento e atende a demanda gerada pelo desenvolvimento urbano e econômico da região.

“A subestação Porto Alegre 17 é um marco importante para a expansão da nossa rede elétrica. A partir dela, conseguimos reforçar a confiabilidade do sistema e garantir energia de qualidade para milhares de famílias”, destaca o executivo de Obras de Alta Tensão da companhia, Fabrício De Mari.

A nova linha de transmissão aérea de 69 kV, conectada à subestação, alimenta oito novas redes de distribuição (alimentadores), tornando a rede mais eficiente e segura. Essa estrutura permite maior confiabilidade e flexibilidade operacional em situações de contingência, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a estabilidade do sistema.

Os bairros diretamente beneficiados são Jardim Itu, Jardim Sabará, Vila Ipiranga, Passo das Pedras, Vila Jardim, Morro Santana, Sarandi, Costa e Silva, Jardim Leopoldina e Mario Quintana.

Além da melhoria técnica, a obra respeitou as normas ambientais e de segurança do setor elétrico, uma vez que a localização foi escolhida com base em critérios que minimizam o impacto sobre o ambiente urbano.

Segunda a distribuidora, a entrega da subestação Porto Alegre 17 faz parte do plano de investimentos da CEEE Equatorial para o Rio Grande do Sul, voltado à modernização da rede de distribuição e ao fortalecimento da infraestrutura elétrica. A iniciativa integra um conjunto de ações que visam melhorar os serviços nas áreas urbanas e preparar o sistema para acompanhar o crescimento populacional e econômico do Estado.