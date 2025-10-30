Gigante chinesa do hidrogênio verde mira parcerias no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul entrou definitivamente no radar internacional da economia verde. Nesta quinta-feira (30), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) recebeu representantes da To High Hydrogen Testing (Baoding) Co. Ltd, empresa chinesa referência mundial em pesquisa, treinamento e consultoria em hidrogênio verde - uma das matrizes energéticas mais promissoras do planeta.

A comitiva, liderada pela diretora-geral Duan Zhijie, esteve no Estado para apresentar soluções tecnológicas e buscar parcerias com universidades, centros de inovação e empresas gaúchas. A agenda faz parte de uma série de visitas a municípios do RS com o objetivo de ampliar a cooperação internacional em energia limpa e sustentabilidade.

Segundo Duan, a To High atua fortemente em dois pilares fundamentais, que são a redução de custos e a segurança operacional. Os programas de capacitação da empresa, que já formaram mais de 800 profissionais na China, envolvem testes práticos, desenvolvimento de equipamentos sob medida, detecção de falhas e criação de normas técnicas específicas para cada aplicação. “Nosso foco é transformar o hidrogênio verde em uma tecnologia acessível, eficiente e segura para todos os setores”, destacou a diretora.

A To High já presta serviços para gigantes como BMW e Foton, além de universidades e empresas de energia e do setor aeroespacial. A companhia também confirmou presença na COP 30, em Belém, onde apresentará um caminhão e dois barcos movidos a células de combustível desenvolvidos pela própria equipe — uma amostra do potencial da tecnologia.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ressaltou o alinhamento da iniciativa com os objetivos estratégicos do Estado. “O foco da To High em pesquisa, treinamento e segurança no uso do hidrogênio verde se encaixa nos pilares do nosso Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. O Rio Grande do Sul está construindo um ambiente fértil para as tecnologias limpas prosperarem. Essa aproximação com empresas internacionais reforça nosso compromisso com um futuro mais verde, inovador e competitivo”, afirmou Polo.

Também participaram da reunião o diretor-geral da Keldak, Ricardo Takeo, o analista de negócios da Invest RS, Bernardo Pietrobelli, a coordenadora de Relações Consulares e Diplomáticas, Astrid Schunemann, o professor da Universidade de Caxias do Sul, Marcelo Godinho, e o gerente de Relacionamento da Rodoplast, Marcelo Dondé.