Liberdade econômica e educação são fundamentais para o desenvolvimento, diz Gerdau

A liberdade, especialmente a de mercado, e o investimento em educação no Brasil foram temas abordados pelo presidente do Conselho de Administração da Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, que nesta quinta-feira (30) participou do "Montebravo Experience" no Instituto Ling. Para Gerdau, a liberdade é considerada decisiva, especialmente a criativa e de expressão, alertando para o perigo da sua restrição no debate político. Sobre a educação, o empresário destaca a crise da educação brasileira, ao apontar a alta taxa de analfabetismo funcional e o desempenho da educação em capitais como Porto Alegre. "A mudança real no Brasil depende de uma revolução com a participação dos empresários nos processos de melhoria social e política do País através da liberdade econômica e da educação", ressalta.

Conforme Gerdau, a chave para o País "dar certo" reside na qualidade da representação política, ao citar a estimativa preocupante de que apenas 10% a 15% dos políticos colocam o Brasil acima de seus interesses pessoais. O presidente do Conselho de Administração da Gerdau diz que o mais desesperador e chocante é a crise na educação do País. "O Brasil mantém uma taxa alarmante de 29,5% de analfabetos funcionais, um problema que se agrava porque não são feitos os investimentos necessários na educação brasileira", comenta.

Gerdau destaca que o sucesso e a longevidade da empresa resultam de uma combinação de fatores estratégicos, ao apontar a política de recursos humanos e a visão financeira internacional. O empresário citou a filosofia de valorização e profissionalização dos funcionários, que inclui a opção de compra de ações da empresa ou a participação nos lucros em meados da década de 1950. "Foi um diferencial competitivo fundamental. Além disso, a expansão do grupo para outras regiões e para fora do Brasil não foi apenas uma abstração teórica, mas uma resposta pragmática às limitações logísticas e à necessidade de competição", acrescenta o empresário que completa 89 anos em dezembro.

O CEO da Montebravo, Pier Mattei, disse que o "Montebravo Experience" discutiu temas relacionados à queda de juros no exterior e no Brasil e o cenário macroeconômico e perspectivas de mercado "Em 2026, o cenário vai ser diferente porque teremos as eleições presidenciais que prometem agitar bastante os mercados. O investidor precisa estar atento a tudo que vai ocorrer no cenário eleitoral", destaca. A iniciativa tratou ainda de temas como as estratégias e oportunidades para expansão do patrimônio no exterior com inteligência e segurança e como montar uma carteira à prova de Brasil.