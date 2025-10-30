Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com reação apática a encontro Trump-Xi

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira (30), enquanto investidores avaliavam os resultados da reunião dos presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

Embora Trump tenha dito que o encontro com Xi foi "incrível" e que muitas questões foram resolvidas, a reação apática dos mercados sinaliza ceticismo. Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,73%, a 3.986,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,27%, a 2.517,76 pontos.

Na volta para os EUA, a bordo do avião presidencial, Trump disse a repórteres que Washington reduzirá as tarifas sobre produtos chineses de 57% para 47%, de imediato, e que ambos os lados chegaram a um acordo de um ano sobre a crítica questão das terras raras.

LEIA TAMBÉM: Trump diz que Coreia do Sul pagou para reduzir tarifas e cita ansiedade para encontro com Xi

Em outras partes da região asiática, o Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com alta marginal de 0,03%, a 51.325,61 pontos, mas garantiu novo fechamento recorde, após o Banco do Japão (BoJ) manter seu juro básico em 0,5%, e o sul-coreano Kospi avançou 0,14% em Seul, a 4.086,89 pontos, também patamar inédito, enquanto o Hang Seng caiu 0,24% em Hong Kong, a 26.282,69 pontos, na volta de um feriado, e o Taiex cedeu 0,03% em Taiwan, a 28.287,53 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido, com queda de 0,46% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.885,50 pontos. Também repercutiu na Ásia e no Pacífico a última decisão de juros do Federal Reserve (Fed). Ontem, o banco central dos EUA cortou juros pela segunda vez consecutiva, mas alertou que poderá interromper o ciclo de relaxamento monetário na sua próxima reunião, em dezembro.