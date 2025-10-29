Trump diz que Coreia do Sul pagou para reduzir tarifas e cita ansiedade para encontro com Xi

O presidente americano, Donald Trump, disse que a Coreia do Sul concordou em pagar US$ 350 bilhões aos EUA para reduzir as tarifas alfandegárias impostas pela administração republicana, em publicação na Truth Social, nesta quarta-feira (29).

Segundo o presidente, os sul-coreanos também concordaram em comprar petróleo e gás dos EUA "em grandes quantidades". "Os investimentos em nosso país por empresas e empresários sul-coreanos ricos ultrapassarão US$ 600 bilhões", acrescentou, ao mencionar que a aliança militar "está mais forte do que nunca".

Na publicação, Trump agradeceu ao primeiro-ministro da Coreia do Sul, Kim Min-seok, e não ao presidente do país, Lee Jae Myung, pela viagem e pelo acordo.

Em outra postagem, o republicano disse "estar ansioso" para o encontro com seu homólogo chinês, Xi Jinping. Os líderes devem se encontrar na noite desta quarta-feira, às 23h (de Brasília).