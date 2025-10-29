Dólar abre próximo da estabilidade nesta quarta sob expectativa de juros nos EUA e reunião entre Trump e Xi

O dólar abriu próximo da estabilidade nesta quarta-feira (29) com o mercado sob expectativa de uma nova redução da taxa de juros nos EUA. O anúncio será às 15h desta quarta. A expectativa dos analistas é que o Fed (Federal Reserve) anuncie uma queda de 0,25 ponto percentual, o que levaria a taxa para 3,75% a 4%.

Além disso, os investidores também aguardam a reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, marcada para quinta-feira (30), em Seul, quando as duas partes devem debater um acordo comercial. Às 9h07min, a moeda norte-americana caía 0,05%, cotada a R$ 5,3579. Na terça-feira (28), o dólar fechou em queda de 0,17%, a R$ 5,360, e a Bolsa avançou 0,31%, a 147.428 pontos, novo recorde histórico.

O Fed trabalha com um mandato duplo, isto é, baliza as decisões de política monetária a partir dos dados de emprego e de inflação. O objetivo é manter o mercado de trabalho aquecido e levar a inflação à meta de 2% ao ano.

O Banco Central, porém, tem sido forçado a escolher qual das duas pontas priorizar. O aumento dos pedidos de auxílio-desemprego tem sugerido que o mercado de trabalho continua esfriando, mesmo com a paralisação do governo atrasando a publicação da maioria das estatísticas econômicas oficiais, incluindo a taxa de desemprego, estimada pela última vez em 4,3% em agosto.

Ao mesmo tempo, leituras de inflação mostram que os preços ao consumidor estão acelerando. Na semana passada, o índice oficial do país mostrou que a inflação subiu 3% nos 12 meses até setembro. Juros altos desestimulam o consumo, o que pode arrefecer o aumento dos preços, mas também restringem o mercado de trabalho. O inverso também é verdadeiro: juros baixos favorecem a empregabilidade, mas podem provocar um repique inflacionário.

Na última reunião, o Fed citou que o balanço de riscos estava mais desfavorável para o mercado de trabalho do que para a inflação, e, sob essa justificativa, cortou os juros em 0,25 ponto percentual. O cenário se mantém, disse o presidente da autarquia, Jerome Powell, em um discurso neste mês, levando os mercados a precificar mais um corte neste encontro.

"Um corte de juros em outubro está dado", afirma Julia Coronado, fundadora da empresa de pesquisa MacroPolicy Perspectives e ex-economista do Fed. "Nada mudou a perspectiva de que ainda há riscos de queda no mercado de trabalho."

Reduções nos juros dos Estados Unidos costumam ser uma boa notícia para os mercados globais. Como a economia norte-americana é vista como a mais sólida do mundo, os títulos do Tesouro, chamados de "treasuries", são um investimento praticamente livre de risco. Quando os juros estão altos, os rendimentos atrativos das treasuries levam operadores a tirar dinheiro de outros mercados. Quando eles caem, a estratégia de diversificação vira o norte, e investimentos alternativos ganham destaque.

Em relação ao Brasil, há ainda mais um fator que favorece os ativos domésticos: o diferencial de juros. Quando a taxa nos Estados Unidos cai e a Selic permanece em patamares altos, investidores se valem da diferença de juros para apostar na estratégia de "carry trade". Isto é: toma-se empréstimos a taxas baixas, como a americana, para investir em mercados de taxas altas, como o brasileiro. O aporte aqui implica na compra de reais, o que desvaloriza o dólar.

Ainda, um possível acordo entre Estados Unidos e China também aumentou o apetite por ativos de risco nesta sessão. Trump afirmou que os dois países estão prontos para alcançar uma solução para o recente impasse sobre as exportações chinesas de terras raras, restringidas no começo do mês pelo governo Xi Jinping. Trump, em resposta, ameaçou a imposição de sobretaxas de 100% sobre produtos chineses. Os dois líderes devem se encontrar na quinta-feira na Coreia do Sul. "Tenho muito respeito pelo presidente Xi e acho que chegaremos a um acordo", disse Trump nesta semana.

Na segunda, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, estiveram em uma ligação. Pequim espera encontrar um meio-termo com os americanos para "se preparar para interações de alto nível" entre os dois países, disse Wang Yi a Rubio, de acordo com um comunicado oficial do governo chinês.

Xi Jinping e Trump têm "intercâmbios de longa data e se respeitam mutuamente", disse Wang, chamando o relacionamento entre Xi e Trump de "o ativo estratégico mais valioso nas relações entre a China e os EUA". As relações bilaterais podem avançar desde que ambos os lados estejam "comprometidos com a resolução de conflitos por meio do diálogo e abandonem a prática de exercer pressão à vontade", acrescentou.