Novo empreendimento na Protásio Alves será inaugurado na semana que vem

Um dos três novos empreendimentos da avenida Protásio Alves será inaugurado no mês de novembro. As Farmácias São João, na esquina da avenida com a rua São Manoel, começarão a atender o público a partir do dia 3, próxima segunda-feira, de acordo com funcionários do estabelecimento.

Nesta terça-feira (28), os trabalhadores, que pediram para não serem identificados, realizavam a montagem das prateleiras do estabelecimento comercial. Três caminhões estacionados na rua São Manoel realizavam a entrega de mercadorias.



A avenida Protásio Alves, uma das mais tradicionais vias de Porto Alegre, nos últimos anos perdeu diversas operações comerciais. Ao longo da Protásio, nos trechos compreendidos entre as ruas São Manoel e Vicente da Fontoura, serão construídos também operações nos segmentos ligados ao varejo e uma instituição financeira. Os trabalhos da futura agência do Banrisul, que vai funcionar no número 1.150 da Protásio Alves, estão em andamento. O novo banco terá 506 metros quadrados e será chamado de Agência Caminho do Meio.

Funcionários do estabelecimento trabalhavam na montagem da nova estrutura Dani Barcellos/Especial/JC

Na área do antigo supermercado Nacional, na avenida Protásio Alves com a rua São Vicente, em frente ao colégio Israelita, será construído o supermercado Bistek. A futura edificação terá 148 vagas de estacionamento.

As operações de carga e descarga acontecerão em docas cobertas, das 8h às 18h. O horário de funcionamento será das 8h às 21h, de segunda a sábado, e das 9h às 19h aos domingos e feriados, com previsão de receber quatro mil clientes por dia.

O terreno localizado ao lado do Trianon, onde funcionava um drive-thru do Banrisul, continua fechado com tapumes. Não há até o momento uma definição sobre o que será construído no terreno. A estrutura do antigo setor de atendimento de clientes ainda não foi demolida. A coincidência dos quatro terrenos é que todos ficam no lado par da avenida Protásio Alves - no trecho entre as ruas São Manoel e Vicente da Fontoura.