Publicada em 28 de Outubro de 2025 às 08:35

Nelson Coelho de Castro celebra 50 anos de carreira em conversa com Juarez Fonseca

Nelson Coelho de Castro celebra 50 anos de carreira em conversa com Juarez Fonseca Evento da série ‘Música no Memorial’ acontece quinta (30), no Memorial do Ministério Público, com entrada franca

Claiton Dornelles/Divulgação/JC
Cinco décadas após subir pela primeira vez ao palco nas Rodas de Som do Teatro de Arena, em 1975, o cantor e compositor Nelson Coelho de Castro revisita sua trajetória em um encontro com o jornalista Juarez Fonseca, nesta quinta-feira (30), às 19h, no auditório do Memorial do Ministério Público (Praça Mal. Deodoro, 110). A atividade integra a 11ª edição do projeto Música no Memorial, e tem entrada gratuita.
A conversa, pontuada por momentos musicais, promete relembrar passagens marcantes da carreira de Nelson — do sucesso de Faz a Cabeça, símbolo da anistia política e marco do samba gaúcho, à gravação de Juntos (1981), considerado o primeiro disco independente do Rio Grande do Sul. Com um estilo que combina lirismo, crítica e inventividade, Nelson consolidou-se como um dos grandes nomes da música brasileira produzida no sul do país, mantendo intacto o “elemento surpresa” que, como já escreveu Juarez Fonseca, “provoca espanto que aproxima quem o ouve”.

