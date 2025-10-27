Porto Alegre,

Publicada em 27 de Outubro de 2025 às 09:26

Com impacto das tarifas dos EUA, indústria moveleira gaúcha busca novos mercados

Levantamento da Movergs aponta um total de 2.400 empresas que são responsáveis por mais de 36 mil empregos no RS

TÂNIA MEINERZ/JC
Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
A Argentina e o Uruguai surgem como mercados alternativos para o setor moveleiro gaúcho buscar novos parceiros no mercado internacional em razão da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo a Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs). O presidente Euclides Longhi disse que a estratégia do setor é a busca também por novos mercados como China, Chile, Paraguai, Peru e México. "A adaptação do portfólio de produtos para esses países é um processo lento, e há uma grande torcida para que o Brasil e os Estados Unidos cheguem rapidamente a um acordo que reduza as tarifas de importação", destaca.
Segundo o presidente da Movergs, embora as exportações totais do Rio Grande do Sul tenham tido uma queda mínima, as vendas para os Estados Unidos caíram drasticamente (23,3% até setembro e 47% no último trimestre). "Foram afetadas principalmente as empresas que produzem móveis de madeira e molduras, que são altamente dependentes do mercado norte-americano".
O dirigente da Movergs diz que a Argentina tem sido um mercado extremamente importante para o setor moveleiro compensar a perda do mercado norte-americano, apesar das preocupações com a política interna argentina do presidente Javier Milei. "A Argentina voltou a comprar do Brasil e isso compensou a queda para os Estados Unidos", destaca. Os argentinos, segundo levantamento da Associação das Indústrias de Móveis, têm preferência pela compra de roupeiros, estantes, racks e móveis para cozinha, quarto e sala.
Conforme Longhi, além da América Latina, o setor moveleiro gaúcho busca o mercado da África. "Temos países fortes no continente africano e eles são grandes parceiros comerciais", comenta. O presidente da Movergs destaca ainda que a indústria moveleira participará em março de 2026 de uma feira na China. "Estamos em busca de novos mercados enquanto a questão com os Estados Unidos não se resolve", comenta. O dirigente disse que acredita em um acordo entre os presidentes Lula e Donald Trump. "A esperança é que tenhamos um acordo urgente para reduzir as tarifas e evitar o fechamento de empresas, especialmente as que dependem do mercado norte-americano", afirma.
O setor moveleiro no Rio Grande do Sul conta com 2.400 empresas que são responsáveis por mais de 36 mil empregos. O faturamento nominal em 2024 foi de R$ 13,6 bilhões (o que representa 15,2% do faturamento brasileiro, sendo o segundo maior fabricante do País).
Euclides Longhi, presidente da Movergs, diz que além da América Latina, o setor moveleiro gaúcho busca o mercado africano | Movergs/Divulgação/JC
Exportações da Indústria Moveleira Gaúcha (Total)

Janeiro a setembro 2025
US$ 185.624.475

Janeiro a setembro 2024
US$ 185.520.071

- Queda de 1%

Julho a setembro 2025
US$ 68.052.185

Julho a setembro 2024
US$ 67.742.555

- Crescimento de 0,5%

Estados Unidos
Janeiro a setembro 2025
US$ 25.573.499

Janeiro a setembro 2024
US$ 33.329.837

- Queda de 23,3%

Julho a setembro 2025
US$ 6.549.995

Julho a setembro 2024
US$ 12.324.006

- Queda de quase 47%

Fonte: Movergs

