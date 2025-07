Indústria moveleira teme impacto de tarifas dos EUA, principal destino das exportações do RS

Mesmo que o setor moveleiro do Rio Grande do Sul não seja dependente das exportações, pois a principal fonte de receita está no mercado interno, a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impacta negativamente o desempenho do segmento, segundo a Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs). De acordo com nota divulgada pela entidade, os EUA são o principal destino das exportações de móveis produzidos no Estado, respondendo por cerca de 16% das vendas para fora do País - no primeiro semestre de 2025, o montante corresponde a cerca de US$ 19 milhões.

Os móveis listados como exceção não contemplam os principais NCMs de mobiliário, ou seja, os móveis de madeira continuam taxados, conforme a Movergs. As exceções citam móveis de metal e plástico e, olhando no detalhe, entende-se que são peças produzidas para aviação, ou seja, não se enquadram na realidade do setor moveleiro do Estado.

Em nota, a associação diz que no Rio Grande do Sul predomina a produção de mobiliário de madeira, especialmente compensados (MDF e MDP), que continuam taxados. Isso gera forte preocupação às empresas que exportam aos Estados Unidos. O impacto será financeiro, reduzindo vendas e gerando dificuldade para reconquistar espaço no mercado norte-americano, visto que os móveis brasileiros perderão competitividade.

Setor moveleiro gaúcho é responsável pela geração de 34 mil empregos

O setor moveleiro no Rio Grande do Sul conta com 2.400 empresas que são responsáveis por mais de 34 mil empregos. O faturamento nominal em 2024 foi de R$ 13,6 bilhões (o que representa 15,2% do faturamento brasileiro, sendo o segundo maior fabricante do País).

Com relação às exportações, o Rio Grande do Sul vende para mais de 120 países. O volume em 2024 chegou a US$ 261,1 milhões. O volume em 2025 (primeiro semestre) foi de mais de US$ 117,5 milhões. Os Estados Unidos representam 16,2% desse montante, cerca de US$ 19 milhões.