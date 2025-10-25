Transporte metropolitano perde 65% dos passageiros em 20 anos, mostra estudo

Um estudo sobre o serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na Região Metropolitana de Porto Alegre revelou um cenário preocupante: o sistema, responsável pelo deslocamento diário de milhares de trabalhadores, corre risco de colapso. O levantamento, coordenado pelo economista Gustavo Inácio de Moraes, doutor em Economia Aplicada e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), apontou uma redução drástica no número de usuários ao longo dos últimos 20 anos, especialmente após a pandemia.

De acordo com os dados apresentados pela Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros, o volume de passageiros transportados caiu de 89 milhões, em 2019, para 51 milhões em 2024 — uma retração de 43% apenas nos últimos cinco anos e de cerca de 65% em duas décadas. O declínio é resultado de uma combinação de fatores, como o aumento do custo das passagens, a perda de competitividade frente ao transporte individual e a migração de parte dos usuários para serviços de aplicativos e caronas organizadas.

O impacto da queda de demanda se reflete diretamente na sustentabilidade financeira das empresas que operam as linhas intermunicipais, muitas das quais enfrentam dificuldades para manter a frota em funcionamento e garantir a regularidade das viagens. A redução no número de passageiros compromete a capacidade de investimento em manutenção e modernização, o que agrava o risco de deterioração da qualidade do serviço.

O transporte intermunicipal metropolitano é essencial para a mobilidade de trabalhadores de diversos setores — como saúde, educação, segurança pública, construção civil e comércio — que dependem diariamente desses deslocamentos entre as cidades do entorno e a capital gaúcha. Especialistas alertam que, sem medidas urgentes de reestruturação e incentivo, o sistema pode entrar em colapso, prejudicando a economia regional e ampliando as desigualdades no acesso ao trabalho e aos serviços públicos.