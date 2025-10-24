CEEE Equatorial investe em tecnologia para manutenção de redes subterrâneas

A CEEE Equatorial, segundo informação divulgada pela empresa, está trazendo ao Rio Grande do Sul o que há de mais avançado na América Latina para o diagnóstico e manutenção de redes elétricas subterrâneas. Trata-se do laboratório móvel inteligente que vai garantir mais confiabilidade no fornecimento de energia para os mais de 20 mil clientes atendidos pelas redes que estão abaixo do solo no Centro de Porto Alegre.

A distribuidora investiu R$ 5 milhões com o desenvolvimento do equipamento que vai aprimorar o trabalho de manutenção preventiva e corretiva. Diferentemente das redes aéreas, onde as falhas podem ser identificadas visualmente, a complexidade das redes subterrâneas exige tecnologia de ponta para um diagnóstico preciso. O novo laboratório móvel atuará como uma ferramenta essencial para a manutenção, identificando pontos vulneráveis antes que possam causar interrupções no serviço.

“As redes subterrâneas são projetadas e construídas para oferecer alta confiabilidade e robustez. Em contrapartida, sua manutenção exige mão de obra altamente qualificada, além de equipamentos precisos e resistentes que auxiliem nos processos operacionais”, afirma o líder da Equipe de Manutenção Subterrânea, Frederico Cassel. Nesse contexto, ele ressalta que o laboratório móvel contribuirá para a elaboração de diagnósticos mais completos e precisos, reduzindo os custos operacionais da manutenção.

Desenvolvido pela BAUR GmbH, uma empresa austríaca especialista na fabricação de equipamentos de monitoramento e testes, o laboratório inteligente sobre rodas foi projetado sob medida pela BAUR do Brasil para atender às especificações da CEEE Equatorial. "A tecnologia embarcada é capaz de determinar com exatidão a localização de pontos que necessitam de manutenção preventiva ou corretiva. Isso tudo em um raio de até dez quilômetros”, comenta o engenheiro de distribuição da CEEE Equatorial, Abílio da Silva Lima.

A nova unidade móvel também pode ser utilizada nas ações de manutenção das oito linhas de distribuição de alta tensão subterrâneas existentes em Porto Alegre. Com a chegada do laboratório inteligente móvel ao Rio Grande do Sul, começou o processo de treinamento das equipes que atuam nas redes subterrâneas para que nas próximas semanas o equipamento já seja utilizado em campo.