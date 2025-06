CEEE Equatorial investe R$ 17 milhões na terceira subestação móvel

Com o propósito de promover melhorias na qualidade do abastecimento de energia elétrica nas 72 cidades atendidas pela CEEE Equatorial no Rio Grande do Sul, a companhia pretende investir nos próximos meses R$ 17 milhões na aquisição de uma nova subestação móvel. Segundo nota da empresa, diante dos desafios climáticos enfrentados nos últimos anos no Estado, a iniciativa integra um plano de ações contínuas voltado a tornar a rede ainda mais robusta e os serviços mais ágeis.

A medida busca aumentar a capacidade de resposta em situações de contingência, reforçando a estabilidade do sistema e otimizando o atendimento durante manutenções preventivas ou obras de melhoria. O gerente corporativo de Manutenção de Alta Tensão do Grupo Equatorial, Caio Cezar Neiva Huais, destaca que, com a aquisição da terceira subestação móvel, o tempo de resposta será ainda mais rápido: "Conseguiremos atuar simultaneamente em diferentes regiões, reduzindo o tempo de recomposição do sistema e garantindo maior flexibilidade operacional — o que se traduz em um melhor serviço para o nosso cliente", afirma.

As subestações móveis não são um recurso exigido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No entanto, de acordo com a distribuidora, o investimento faz parte do plano de ação da CEEE Equatorial, com o objetivo de aprimorar o atendimento ao cliente.

As subestações móveis são utilizadas principalmente em três situações: durante manutenções programadas em subestações fixas; em emergências, como falhas em transformadores ou equipamentos críticos; e para viabilizar obras de modernização ou ampliação de subestações fixas, sem necessidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Montadas sobre uma carreta do tipo semirreboque hidráulico, com sistema flexível de nivelamento automático às condições da via, as subestações móveis podem ser transportadas e instaladas em diferentes locais e terrenos. Neste projeto específico, o equipamento possui potência de 30 megavolt-amperes (MVA), o que é suficiente para atender a um município de 80 mil habitantes, operando em níveis de tensão de 138 e 69 quilovolts (kV).





Qualidade e treinamento das equipes



As definições e etapas de elaboração do projeto, fabricação, comissionamento em fábrica, transporte, entrega técnica e testes em campo da subestação móvel seguem as especificações do Grupo Equatorial, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo monitoradas pela equipe da distribuidora para garantir que o equipamento opere de forma plena, informa a empresa.

O transformador da subestação móvel está sendo fabricado em Blumenau (SC), enquanto a montagem dele e dos demais equipamentos sobre o semirreboque será realizada em Betim (MG). Após a construção, o equipamento passará por um período de comissionamento em fábrica, com duração aproximada de dois meses, para garantir que seu funcionamento esteja em conformidade com os padrões estabelecidos pelo Grupo Equatorial.

Após a entrega, o fornecedor realizará o treinamento das equipes responsáveis pela operação da subestação por cerca de um mês, com o objetivo de garantir sua correta utilização e o melhor atendimento às demandas do sistema elétrico local.