Ubiratã Rezler é eleito presidente da CIC Caxias

O empresário Ubiratã Rezler foi eleito, por unanimidade de votos, presidente do Conselho Executivo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) para o biênio 2026-2027. A Assembleia do Colégio Eleitoral foi realizada no início da noite da quinta-feira (23) com a presença de 47 dos 70 membros. Com Rezler foram eleitos os empresários Oliver Chies Viezzer, na vice-presidência de Indústria; Marcos André Victorazzi, na vice-presidência do Comércio; e André Renato Zuco, na vice-presidência de Serviços. Ubiratã Rezler substituirá Celestino Oscar Loro, que presidiu a CIC Caxias nas gestões 2022-2023 e 2024-2025.



Após a confirmação do resultado, Rezler afirmou que sua gestão será pautada pelo diálogo, entendendo que somente assim será possível evoluir. "Estamos aqui pelo que construímos ao longo da vida, pelos valores que carregamos, pelo que representamos em nossas empresas, sindicatos e associações. Temos ideias semelhantes e o mesmo objetivo: contribuir e deixar um legado à altura do que recebemos das gestões anteriores", reforçou.



Em 2026, a entidade comemora 125 anos de fundação. Rezler assinalou que é preciso honrar o passado, mas também olhar para o futuro com o propósito de inovar e engrandecer a classe empresarial. "Acreditamos no associativismo como uma grande ferramenta de transformação, pela colaboração, pela contribuição e pelo olhar coletivo", afirmou.

O presidente do Conselho Superior, Nadir Rizzi, agradeceu ao atual presidente Celestino Oscar Loro pelos quatro anos de dedicação, entrega e liderança exemplar. "A sua gestão foi marcada por propósito, equilíbrio e humildade. Conduziu a entidade com firmeza, serenidade e generosidade, sempre reconhecendo o valor de cada pessoa que fez parte dessa trajetória", registrou.



Rizzi desejou sucesso e votos de uma gestão promissora aos eleitos. "Que esta nova diretoria dê continuidade aos avanços, mas que imprima as suas ideias, inovando e elevando cada vez mais o nome da entidade", afirmou.



Celestino Loro destacou a capacidade e o preparo dos novos dirigentes. "A nova presidência chega preparada, integrada e comprometida com o propósito da CIC Caxias, e estaremos na retaguarda, torcendo e contribuindo para que esta seja a melhor gestão da história da entidade", ressaltou. Loro ainda afirmou que ele e seus vice-presidentes, Ruben Bisi, Idalice Manchini e Eduardo Michelin, estavam concluindo uma etapa muito importante da história da entidade e lembrou os momentos mais desafiadores de sua gestão, como as enchentes de maio de 2024, que impactaram a infraestrutura da região e exigiram respostas rápidas da CIC Caxias para garantir o abastecimento de insumos essenciais à população e às empresas.



