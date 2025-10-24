Brasileiros adotam múltiplos cartões de crédito para ampliar poder de compra

Seja pela praticidade, seja pela possibilidade de parcelamento, o cartão de crédito é um dos meios de pagamento mais utilizados no País e se consolida como uma das principais formas de giro de dinheiro e ampliação do poder de compra. Pesquisa elaborada pela Serasa , por exemplo, mostra que 65% dos brasileiros afirmam ter mais de um cartão deste tipo e, deste total, cerca de 44% revelam ter entre dois e três cartões em uso.

O principal motivo citado pelos entrevistados para terem múltiplos cartões de crédito foi a possibilidade de somar os limites de cada um e, com isso, terem mais capacidade de consumo no dia a dia (39%). Os respondentes também levaram em consideração os benefícios oferecidos por diferentes bandeiras (34,1%) e a garantia de uma alternativa de cartão caso um deles não funcione (34%).

“Muitos brasileiros utilizam múltiplos cartões como uma tentativa de ampliar o poder de compra em um cenário de orçamento limitado, principalmente, para parcelamentos. O consumidor brasileiro também tem o perfil de valorizar bastante a recompensa financeira, através dos diversos benefícios, como milhas, cashback e descontos", explica o especialista em Educação Financeira da Serasa, Lucas Tosati.

Ainda de acordo com o estudo, 32,6% dos entrevistados utilizam múltiplos cartões para separar pagamentos de despesas específicas, enquanto 30,4% procuram ter cartões com datas de vencimento diferentes. O levantamento também aponta que 20% preferem ter mais de uma bandeira de cartão e que 15,7% querem aproveitar promoções ou ofertas das diferentes empresas.

No entanto, a prática de acumular gastos em mais de um cartão requer atenção. Segundo a economista Patrícia Palermo, da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), o uso continuado de dois ou mais cartões de crédito constrói um fluxo de pagamentos ao longo do tempo que, se não for controlado, pode gerar problemas de natureza financeira.

“É muito importante que as pessoas acompanhem a composição da sua fatura de cartão de crédito e que façam um planejamento ao longo do tempo para que a sua renda consiga dar conta não só do consumo corrente, mas também do pagamento de outras dívidas”, explica.

De acordo com a pesquisa em questão, 43% dos entrevistados já se endividaram exatamente por terem mais de um cartão de crédito.

Tosati também alerta para a importância do controle de gastos e do planejamento financeiro com o uso do crédito. “O cartão pode ser um grande aliado do orçamento, mas não uma extensão da renda. O consumidor nunca pode gastar mais no cartão do que recebe, senão isso acaba virando uma bola de neve”, comenta.

Possibilidade de parcelamento é fator relevante na escolha pelo meio de pagamento

Apesar do avanço das soluções digitais, o cartão de crédito segue entre os meios de pagamento mais utilizados pelos brasileiros, atrás somente do Pix. De acordo com a mesma pesquisa da Serasa, o principal fator considerado pelos entrevistados na hora de pagar é a praticidade (53,1%), seguido pelas condições de parcelamento (37,8%), descontos oferecidos (30,8%) e segurança percebida (30,5%).

“Grande parte dos varejistas oferece o mesmo preço à vista e parcelado. O cliente, então, vai optar por um meio de pagamento que permite o parcelamento, que é o caso do cartão de crédito, porque isso vai comprometer uma parcela menor da sua renda. O brasileiro que tem uma renda média baixa acaba vendo no cartão de crédito uma grande opção de aumentar a sua capacidade de consumo”, explica Patrícia.

Tosati aponta ainda que o mercado de crédito possivelmente será impactado de forma positiva pelo Pix parcelado, método de pagamento com liberação de crédito muito semelhante à do cartão, recém-lançado no mercado.