Zletric inaugura primeiro posto 100% elétrico do RS

Foi inaugurado nesta quarta-feira (22) o primeiro posto 100% elétrico do Rio Grande do Sul. Empreendido pela Zletric, uma rede gaúcha de recarga de eletrificados, o eletroposto disponibiliza plugues de carregadores rápidos (DC 60 kW) em quatro vagas no estacionamento da Estapar no Parque Germânia, em Porto Alegre. A estação de carregamento funcionará 24h por dia.

Para o cofundador e CEO da Zletric, Pedro Schaan, o objetivo do negócio é oferecer um carregamento com segurança, por um preço competitivo e com o benefício de gratuidade do estacionamento na Estapar. O período de isenção do ticket é de duas horas (120 minutos).

A operação no eletroposto ocorre por meio do aplicativo da Zletric. Quando aciona o carregador, o cliente recebe pelo aplicativo o abono do ticket do estacionamento. Depois do carregamento, que costuma demorar 30 minutos, a Zletric avisa, também através do aplicativo, que o cliente pode buscar o seu carro. Caso a retirada do veículo não ocorra dentro de dez minutos, o cliente recebe nova notificação e, após determinado período, passa a ser cobrada uma tarifa de ociosidade.

O preço cheio para recarregar o veículo no eletroposto do Parque Germânia é R$ 2,30 por kW. Os clientes que tiverem o chamado pacote de membership das montadoras e seguradoras podem cadastrar os dados do veículo no aplicativo e, assim, recebem descontos no valor pago pelo carregamento. Além disso, existe na plataforma da Zletric uma categoria específica para motoristas de aplicativo, que podem receber descontos de até 15% do preço total.

“É um incentivo para usarem essa estrutura. Sabemos que os motoristas de aplicativo que utilizam veículos eletrificados precisam ter acesso a carregadores rápidos funcionando e com uma tarifa mais acessível porque isso significa mais dinheiro no bolso deles”, explica Schaan.

Para ele, a instalação do eletroposto na capital gaúcha é uma resposta ao aumento no número de veículos eletrificados circulando pelas ruas da cidade. “As vendas aceleraram mais que a quantidade de estações de carregamento instaladas. No caso de Porto Alegre, existe uma adesão incrível aos eletrificados. Por isso, a cidade já merecia a sua própria operação”, explica Schaan.

O crescimento do mercado de eletrificados em Porto Alegre nos últimos anos é evidenciado por dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). De acordo com o último levantamento divulgado, o resultado das vendas em Porto Alegre até setembro de 2025 (3.127) chegou perto do total do ano passado (3.438). Em relação aos anos anteriores, o salto nas vendas é ainda maior. Nos acumulados de 2023 e 2022 da Capital, foram emplacados 1.741 e 825 veículos, respectivamente.

Diante do aumento das vendas de eletrificados, a Zletric planeja abrir mais dois eletropostos em Porto Alegre até 2026, enquanto a estimativa para o País é de 14 estações de carregamento no mesmo período. Segundo Schaan, o custo médio de implantação de cada operação gira em torno de R$ 600 mil.