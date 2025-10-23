Prêmio Equilibrista consagra Pedro Bartelle como Executivo de Finanças do Ano

A 39ª edição do Prêmio Equilibrista reuniu, nesta quinta-feira (23), parte expressiva do setor financeiro gaúcho na Casa Vetro, em Porto Alegre. Promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS), o evento consagrou Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, como Executivo de Finanças do Ano e homenageou Alesandra Plentz Venturella, CFO da Killing S/A Tintas e Adesivos; Cristiano Machado Costa, CFO da 3 Tentos Agroindustrial S.A.; e o advogado Márcio Carpena, in memoriam, entre os Destaques 2025.

A cerimônia começou ao som da Orquestra Jovem Recanto Maestro, da Zona Central do Estado, e teve discurso de abertura do presidente do IBEF-RS, Eduardo Estima, que celebrou a consolidação da entidade e a força de sua rede.

“Meus desejos são de que tenhamos um Brasil de resultados, de atração de investimentos, de poderes independentes e justos e, consequentemente, uma melhoria social que somente um país capitalista e liberto pode oferecer”, disse, ao ressaltar o papel do instituto como elo entre finanças, desenvolvimento e ética empresarial.

O público, de cerca de 250 pessoas, também acompanhou uma palestra do ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, que abordou os desafios da economia global e as transformações geopolíticas em curso, com reflexões sobre o papel da China na indústria mundial e os impactos para o mercado brasileiro.

Em um dos momentos mais emocionantes da tarde, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul lembrou o advogado Márcio Carpena, ex-vice-presidente da instituição, falecido em fevereiro deste ano. Sua irmã e também vice-presidente do instituto, Michelly Carpena, recebeu a placa de homenagem ao lado da mãe. “Márcio era um líder que dividia espaço, que reconhecia o valor de construir em conjunto. Da ética à generosidade, cada projeto que eu toco hoje tem um pouco do que ele me ensinou”, afirmou.

O "Oscar das Finanças" também destacou a atuação da Junior Achievement RS, organização que completa três décadas de incentivo à educação empreendedora no Estado. “A nossa missão é trabalhar pela liberdade de escolha das crianças, para que tenham alternativas além do que o Estado oferece, com o apoio do setor produtivo”, destacou Gustavo Leipnitz Ene, presidente do conselho consultivo da entidade.

Entre os Destaques do Ano, Alesandra Plentz Venturella, CFO da Killing, dedicou o prêmio às lideranças femininas que vêm conquistando espaço no mundo corporativo. “Sinto que represento um pouquinho de cada profissional de finanças - desde quem está no início da carreira até quem já chegou lá. Alcancei este espaço com trabalho, coragem e competência, mas também com o compromisso de fazer a diferença a partir do lugar que ocupo”, celebrou.

Cristiano Machado Costa, CFO da 3 Tentos Agroindustrial, agradeceu às pessoas que marcaram sua trajetória e lembrou a importância do trabalho coletivo. “Tenho me desenvolvido muito nos últimos anos. Temos uma equipe que trabalha incansavelmente e, por mais desafiante que seja tocar um negócio desse porte, cada vez nos sentimos mais renovados trabalhando com pessoas do bem e com o mesmo propósito”, disse.

Encerrando as homenagens, o Equilibrista 2025, Pedro Bartelle, destacou o processo de transformação da Vulcabras, hoje a maior produtora de calçados esportivos do Brasil, com 20 trimestres consecutivos de crescimento. Natural de Farroupilha, ele assumiu o comando da holding em 2015 e liderou a transformação da companhia - responsável por marcas como Olympikus, Mizuno e Under Armour.