Agência aduaneira poderá se instalar em Guaíba até o final do ano

Com a expectativa de atrair uma parcela dos investimentos previstos pela Toyota no Brasil para os próximos anos, a cidade de Guaíba tem pleiteado a instalação de uma agência aduaneira no município. As discussões para concretizar a iniciativa iniciaram ainda em 2024. Agora, o prefeito Marcelo Maranata (PSDB) acredita que o processo "tem andado bem" e avalia que os trâmites burocráticos para a instalação alfandegária podem ser solucionados até o final de 2025.

Temos empresas que operam em outros estados, como Mato Grosso e Goiás, que querem fazer essa operação direta aqui. Porque (a agência aduaneira faz com que) as empresas não parem na fronteira, podendo fazer a nacionalização e todo o trâmite alfandegário aqui", afirmou Maranata em entrevista à reportagem após o lançamento da pedra fundamental do complexo aeronáutico Aerociti, realizado em Guaíba nesta quinta-feira (23). "O governador e o governo federal têm nos ajudado muito. Tivemos uma reunião na semana passada tratando desse assunto e já está muito avançado.

A agência aduaneira viabilizaria aportes da Toyota no Centro de Distribuição de Guaíba, que recebe, atualmente, dois modelos de carros da montadora japonesa fabricados na Argentina. A expectativa era grande para 2025, quando se celebram os 20 anos da sua instalação na Região Metropolitana de Porto Alegre e discutia-se a ampliação das estruturas. Entretanto, não foram realizados anúncios até o momento.