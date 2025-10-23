Fapergs destaca contribuições da ciência com o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2025

A valorização do conhecimento científico produzido no Rio Grande do Sul foi o eixo central da cerimônia do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2025, promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict). O evento, realizado no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, na terça-feira (21), reuniu representantes da academia, do setor público, da indústria, de empresas e da comunicação para celebrar as contribuições da pesquisa ao desenvolvimento estadual.

Com o tema “Ciência para a Reconstrução e Resiliência”, a premiação reafirmou o papel estratégico da ciência na formulação de políticas públicas e na reconstrução das regiões afetadas pelas enchentes de 2024. O diretor-presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, ressaltou que o prêmio é uma homenagem ao esforço coletivo de pesquisadores comprometidos com o avanço social e econômico do Rio Grande do Sul.

“É motivo de orgulho reconhecer talentos que inspiram e fazem a diferença. A ciência é o caminho para superar os desafios do presente e antecipar soluções para o futuro. O conhecimento transforma a sociedade, e a Fapergs tem a missão de apoiar quem o produz”, destacou Dellagostin.

Na oportunidade, o governador do Estado, Eduardo Leite, foi representado pela secretária da Sict, Simone Stülp. Entre os homenageados, o professor Roberto Giugliani, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), recebeu a Medalha Mérito Sylvio Torres, distinção que leva o nome de um dos fundadores da Fapergs e reconhece trajetórias de impacto na promoção da ciência e da tecnologia. Referência internacional em genética médica e no estudo de doenças raras, Giugliani dedicou o prêmio a seus mentores e equipes de pesquisa.

A 15ª edição do prêmio também reconheceu profissionais em nove áreas do conhecimento, na categoria Pesquisador Destaque: Wilson Francisco Britto Wasielesky Jr. (Ciências Agrárias, Furg), Eduardo Eizirik (Ciências Biológicas, PUCRS), Cristiano Andre da Costa (Ciências da Computação e Informação, Unisinos) e Tarcísio Abreu Saurim (Engenharias, UFRGS), entre outros. Também foram homenageados jovens talentos, startups inovadoras, pesquisadores do setor público, profissionais da área empresarial e comunicadores que divulgam ciência e tecnologia.

O Prêmio Pesquisador Gaúcho consolida-se como uma das mais importantes iniciativas de valorização da ciência e da inovação no País, estimulando a integração entre universidades, empresas e o poder público. Em outubro, a Fundação anunciou o resultado do edital Programa de Apoio aos Ecossistemas de Inovação, que investirá R$ 20 milhões — oriundos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) — em parques tecnológicos e incubadoras situados nas regiões atingidas pelos desastres climáticos de 2024.

“A Fapergs reafirma seu compromisso em fortalecer a base científica e tecnológica do Rio Grande do Sul, reconhecendo os profissionais que, com dedicação e excelência, transformam conhecimento em desenvolvimento e inovação para toda a sociedade”, acrescentou Dellagostin.