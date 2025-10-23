Preço do petróleo dispara mais de 5% após sanções dos EUA contra Rússia

Os preços do petróleo tiveram uma alta expressiva de mais de 5% nesta quinta-feira (23), após o anúncio de sanções dos Estados Unidos às duas maiores petrolíferas russas, Rosneft e Lukoil, que poderiam limitar a oferta no mercado.

Os futuros do petróleo Brent, referência mundial, subiam 4,65% por volta das 9h25min (horário de Brasília), para US$ 65,53 (R$ 352,97), enquanto o petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, avançava 5%, para US$ 61,49 (R$ 331,21). Às 6h20min, o preço do barril de Brent chegou a subir 5,05%, a US$ 65,75 (R$ 354,16).

Na Ásia, os preços do petróleo subiram quase 3% nesta quinta-feira. Na quarta-feira (22), os preços já haviam subido 4% depois do anúncio da sanção. Trump anunciou as punições depois de declarar que as conversas com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para acabar com a guerra na Ucrânia "não levam a lugar nenhum". O secretário do Tesouro, Scott Bessent, pediu aos aliados dos Estados Unidos que se unam às sanções.

A Rússia criticou a decisão de Trump e avaliou que a medida é contraproducente, enquanto a linha-dura do país a chamou de "declaração de guerra". A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, afirmou que as sanções são "extremamente contraproducentes" e repetem o padrão da gestão de Joe Biden, antecessor de Trump, que para ela fracassaram.

Os países da UE aprovaram um 19º pacote de sanções contra a Rússia, que inclui a proibição das importações de GNL russo. O impacto das sanções sobre os mercados de petróleo dependerá da reação da Índia e do fato de a Rússia encontrar compradores alternativos, avaliou Giovanni Staunovo, analista do UBS. A Índia se tornou o maior comprador de petróleo bruto russo transportado por via marítima com desconto após a guerra de Moscou na Ucrânia.