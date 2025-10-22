Eletrobras anuncia mudança de nome para Axia Energia

Privatizada em 2022 pelo governo Jair Bolsonaro (PL), a Eletrobras anunciou nesta quarta-feira (22) que passará a se chamar Axia Energia, abandonando um dos últimos símbolos de seus tempos de empresa estatal.

"Hoje, começamos a escrever um dos capítulos mais importantes na história da maior empresa de energia renovável do Hemisfério Sul", disse, em nota, o presidente da companhia, Ivan Monteiro.

A mudança de nome ocorre meses depois de acordo com o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para encerrar ações que questionavam a privatização da companhia.

No acordo, a Eletrobras entregou ao governo duas vagas em seu conselho de administração em troca de se livrar da obrigação de investir na conclusão da usina nuclear Angra 3. Na semana passada, anunciou a venda de sua fatia na estatal Eletronuclear ao grupo J&F, dos irmãos Batista.

"Essa mudança traduz um movimento profundo de transformação que a empresa viveu nos últimos três anos e também seus desafios de negócio", afirmou Monteiro.

"Evoluímos nossa governança, ampliamos investimentos, fortalecemos nossa estrutura e nos reposicionamos para responder a um setor em transição, marcado por novas tecnologias, mudanças regulatórias e novos padrões de consumo."

A palavra Axia vem do grego e significa "valor" e, segundo a companhia, "carrega a ideia de eixo - de conexão, articulação e centralidade". "Reflete nossa essência: energia que conecta pessoas, negócios e desenvolvimento", disse Monteiro, em nota distribuída nesta quarta.