Prêmio Equilibrista celebra líderes das finanças gaúchas em sua 39ª edição

O setor financeiro gaúcho se reúne nesta quinta-feira (23) para um dos eventos mais aguardados do calendário corporativo do Estado. A partir das 12h, a Casa Vetro, em Porto Alegre, recebe a 39ª edição do Prêmio Equilibrista, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS). Apelidada de “Oscar das Finanças”, a solenidade reconhece anualmente profissionais e instituições que se destacaram pela gestão eficiente, inovação e contribuição ao desenvolvimento econômico e social gaúcho.

O grande homenageado desta edição é Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, eleito o Executivo de Finanças do Ano. Natural de Farroupilha, Bartelle assumiu o comando da holding em 2015 e liderou a transformação da companhia - responsável por marcas como Olympikus, Mizuno e Under Armour - com foco em tecnologia, eficiência e expansão digital. “Há cerca de dez anos, o Pedro conduziu um turnaround magnífico na Vulcabras, reposicionando a empresa e fortalecendo sua operação no país”, destaca o presidente do IBEF-RS, Eduardo Estima.

A trajetória de Bartelle é marcada por decisões estratégicas que consolidaram a Vulcabras entre as maiores fabricantes de calçados esportivos da América Latina. Hoje, o grupo emprega cerca de 14 mil colaboradores em unidades no Ceará, na Bahia e no Rio Grande do Sul, onde mantém, em Parobé, o maior centro de desenvolvimento de calçados esportivos da América do Sul.

Além do vencedor da principal categoria, três executivos recebem o título de Destaques do Ano: Alesandra Plentz Venturella, CFO da Killing S/A Tintas e Adesivos; Cristiano Machado Costa, CFO da 3 Tentos Agroindustrial S.A.; e o advogado Márcio Carpena, sócio da Carpena Advogados, falecido em fevereiro deste ano - cuja premiação será entregue à irmã.

Com mais de duas décadas de experiência na área corporativa, Alesandra Venturella atua à frente das finanças da Killing, empresa da indústria química que fornece adesivos e tintas para os setores calçadista, moveleiro, colchoeiro, automobilístico e imobiliário. Já Cristiano Costa combina uma sólida formação acadêmica - é doutor em Economia pela University of Pennsylvania - com trajetória consolidada na gestão financeira de grandes empresas. Antes de ingressar na 3 Tentos, lecionou na Unisinos e integrou conselhos fiscais de companhias de capital aberto.

Além das distinções individuais, o IBEF-RS também reconhece, desde 2021, entidades com impacto social relevante. Neste ano, a homenagem será entregue à Junior Achievement RS, organização que completa 30 anos de atuação e já alcançou mais de 1 milhão de estudantes com programas de educação empreendedora. “Eles são um exemplo de como o conhecimento financeiro e o empreendedorismo podem transformar trajetórias de vida”, afirma Estima.

O evento, que reunirá cerca de 250 convidados, contará ainda com palestra do ex-vice-prefeito de Porto Alegre Ricardo Gomes sobre o cenário econômico e geopolítico atual. A edição de 2025 também marca o fortalecimento da rede do IBEF-RS, que passou de 70 para mais de 300 associados, e a consolidação de iniciativas de interiorização e educação financeira.

Com uma trajetória de quase quatro décadas, o Prêmio Equilibrista segue como vitrine de excelência profissional e símbolo do dinamismo do ecossistema financeiro gaúcho. “Encerrar o ano com este reconhecimento é uma forma de celebrar não apenas os executivos premiados, mas toda a comunidade de finanças do Estado, que tem contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, resume Estima.

Serviço

Evento: Prêmio Equilibrista 2025

Data: 23 de outubro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 12h