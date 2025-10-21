Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY com otimismo sobre EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira (21), após Wall Street avançar mais de 1% ontem com esperanças de que EUA e China resolvam suas divergências comerciais. Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 1,36%, a 3.916,33 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,76%, a 2.463,04 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei teve alta de 0,27%, a 49.316,06 pontos, novo patamar recorde. O índice japonês, no entanto, reduziu boa parte dos ganhos de mais cedo após a ultraconservadora Sanae Takaichi vencer votação no Parlamento do Japão para se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na história do país. Na máxima do pregão, o Nikkei ficou bem próximo da inédita marca de 50 mil pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,65% em Hong Kong, a 26.027,55 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 0,24% em Seul, a 3.823,84 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,23% em Taiwan, a 27.752,41 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York subiram mais de 1% em meio a um alívio em preocupações com a recente deterioração na relação comercial entre Washington e Pequim. Espera-se que um possível encontro ainda este mês entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, durante uma cúpula regional asiática, reduza as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo de Wall Street e da Ásia, com alta de 0,70% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 9.094,70 pontos.