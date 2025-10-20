Ibovespa inicia semana no maior nível desde 1º/10, em alta de 0,77%, a 144,5 mil

O Ibovespa tocou máxima do dia aos 145 mil pontos, em nível não visto desde o início do mês. Hoje, fechou em alta de 0,77%, aos 144.509,32 pontos, com ganhos bem distribuídos pelas ações de primeira linha - e recuperação parcial, não sustentada no fechamento, em Petrobras (ON -0,25%, PN +0,07%) após a licença do Ibama para perfuração de poço em bacia na Foz do Amazonas.

Com o desempenho desta abertura de semana, o índice da B3 restringe as perdas do mês a 1,18%, ainda avançando 20,14% no ano. O giro desta segunda-feira ficou em R$ 18,1 bilhões, em sessão na qual o Ibovespa oscilou dos 143.396,41 aos 145.216,08 pontos, saindo de abertura aos 143.398,63 pontos.

Além do boletim Focus das segundas-feiras, que trouxe nova redução nas projeções de mercado para o IPCA, o começo de semana foi forte no noticiário da Petrobras a começar, no início da tarde, pelo anúncio de redução de preço da gasolina nas refinarias a partir desta terça-feira. O preço da gasolina foi reduzido em 4,9%, passando a custar, em média, R$ 2,71 o litro, uma redução de R$ 0,14. Esta é a segunda redução de preço do combustível este ano: estava há quase cinco meses com o preço inalterado.

Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, observa que a redução diminui um pouco a margem, que estava alta em relação ao preço internacional. "Haverá efeito favorável para a inflação, mas é preciso ver quanto disso chegará, de fato, às bombas de combustível. De qualquer forma, é notícia positiva também com relação à Selic, embora seja cedo para dizer se o ciclo de corte da taxa de juros poderá ser antecipado para o fim do ano", acrescenta.

Pouco depois do anúncio de corte de preços, veio a informação de que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu a licença de operação para perfuração do poço exploratório Morpho, no bloco FZA-M-059, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira. Segundo a Petrobras, a sonda ODN II já está na locação e a perfuração será feita imediatamente.

"A Bolsa foi carregada hoje por ativos de peso, com grande ponderação no índice, como Vale (ON +1,28%) e Itaú (PN +1,79%), na semana que marca o começo da temporada de balanços do terceiro trimestre de empresas brasileiras, como WEG (ON -1,52%). Hoje, a licença do Ibama para Petrobras acabou não ajudando tanto as ações da empresa no fechamento, mas tende a ser algo positivo para a precificação dos papéis da estatal com o tempo", diz Patrick Buss, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, Cogna (+4,78%), CSN (+4,56%) e Natura (+4,53%). No lado oposto, Fleury (-4,30%), Prio (-1,97%) e Vamos (-1,69%).

Nícolas Merola, analista da EQI Research, destaca que a China trouxe dados importantes no fim de semana, domingo, como o PIB - um pouco acima do esperado na margem, mas recuando na base anual, abaixo da meta oficial de crescimento para 2025 -, e a produção industrial, um pouco mais forte, acima da expectativa. "Dados vêm no momento em que o partido chinês está delineando o planejamento econômico para os próximos cinco anos, até 2030. Semana é importante para o noticiário a partir da China", acrescenta.