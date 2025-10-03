Tom positivo em NY e do petróleo é insuficiente para animar Ibovespa em meio a temor fiscal

A falta de motivadores nesta sexta-feira (3), dificulta um norte ao Ibovespa no período da manhã, apesar da alta das bolsas de Nova York, porém moderada. O tão esperado payroll (relatório de emprego) não foi divulgado hoje nos Estados Unidos, devido à paralisação da máquina pública do país, elevando incertezas sobre a política monetária norte-americana.

No Brasil, as dúvidas fiscais permanecem mesmo após o governo conseguir aprovação por unanimidade da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, enquanto a produção industrial com alta acima da esperada gera certa dúvida sobre o início da queda da Selic.

Ainda fica no foco a retomada do debate sobre a isenção das Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito de Desenvolvimento (LCDs).

O relatório de emprego norte-americano era aguardado com grande expectativa para calibrar as apostas para os juros dos EUA, em meio a indicadores divergentes recentemente - fortes dados do mercado de trabalho do setor privado e pressão moderada na inflação.

Segundo Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos, o clima nos mercados é ameno, sem a divulgação do payroll, que seria bem importante, além das incertezas sobre se o país conseguirá ou não aprovar o orçamento para encerrar a paralisação das atividades. "Isso pesa especialmente na curva de juros, e também tem uma preocupação maior aqui relacionada à questão eleitoral", diz.

Ontem, os ativos foram penalizados pelo temor fiscal após a aprovação unânime na Câmara do projeto que isenta de imposto de renda quem recebe até R$ 5 mil - uma promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Houve uma preocupação maior frente aos movimentos do Executivo, boato de tarifas de ônibus 'tarifa zero. Foi 'desmentido', mas sempre fica a dúvida. Não tem risco agora, mas o mercado começa a se preocupar com essa questão eleitoral", afirma Faust, da Manchester.

No Brasil, a produção industrial subiu 0,8% em agosto ante julho (-0,1%, dado revisado), superando a mediana das projeções, de alta de 0,3%. É o primeiro avanço após quatro meses seguidos de retração. No geral, os dados ainda sugerem atividade resistente, mesmo no momento de política monetária restritiva, o que pode dificultar as apostas de início da queda da Selic em breve. Assim, os juros têm viés de alta.

Para Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez, a alta da produção industrial acima da esperada mexe um pouco nos juros futuros, principalmente, mas "historicamente" não tem poder de "fazer preço". Em sua visão, os ativos, no início da sessão, pegaram carona no mau humor da véspera, que "precificou" o risco fiscal. Além disso, "a isenção do IR parece que fez o governo renascer, o que preocupa o mercado", diz.

De todo modo, a expectativa de ao menos dois cortes dos juros nos EUA em 2025 tem permitido avanços do Ibovespa. Mesmo após recordes recentes, ganhos de 3,40% em setembro e de alta de quase 22% no ano até o último dia do mês passado, especialistas ainda veem espaço para que o Índice Bovespa avance mais cerca de 10% até o final do ano.

"Já começou a flexibilização de juros nos Estados Unidos, com promessa de ao menos mais dois cortes. Isso ajuda a atrair fluxo para mercados emergentes, não só para o Brasil", diz Marcos Vinícius Oliveira, economista e analista sênior da ZIIN Investimentos. Essa estimativa é amparada especialmente no ingresso de recursos internacionais, já que o investidor daqui está menos disposto ao risco, dadas as incertezas no Brasil.

"O risco fiscal está na mesa. Por isso, mesmo com os recordes, o clima não é de festa. A questão do IR já trazia essa preocupação, o que acaba limitando maiores altas do índice e mantendo o desconto no valuation frente a pares emergentes", observa Matheus Amaral, especialista de renda variável do Inter.

Esperado para avançar no Senado, hoje o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, disse que o texto que isentou de IR quem recebe até R$ 5 mil por mês aprovado pela Câmara dos Deputados foi pactuado com o governo. Por isso, a equipe econômica não pedirá alterações no Senado.

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 1,08%, aos 143.949,64 pontos. Às 11h15 desta sexta, subia 0,10%, aos 144.090,85 pontos, ante abertura em 143.949,85 pontos, com variação zero, e mínima em 143.760,26 pontos (-0,13%). O petróleo avançava em torno de 0,90%, mas Petrobras ON caía 0,12% e PN avançava 0,23%. Vale subia 0,43%, mesmo sem referência do minério, devido a feriado na China. Entre grandes bancos, só Bradesco caía: cerca de 0,60%, enquanto a maior alta era 0,41%.