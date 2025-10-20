Veranópolis amplia calendário de eventos e busca atrair turistas

A cidade de Veranópolis, na Região da Serra, é conhecida como a Terra da Longevidade, devido à alta expectativa de vida de seus habitantes. E é nessa peculiaridade que a prefeitura do município buscará investir para ampliar o turismo local.

“O Conselho Municipal de Turismo tomou a decisão, a partir de pesquisas e conhecimento do mercado, de que o cabelo prateado é o nosso caminho. Em Veranópolis, se vive mais, se vive melhor e, constantemente, se busca qualidade de vida. É a nossa vocação”, explicou o prefeito Cristiano Dal Pai durante visita ao Jornal do Comércio nesta segunda-feira (20).

O chefe do Executivo de Veranópolis também afirmou que o calendário de eventos tem sido movimentado pensando justamente em atrair mais visitantes ao município. Com a Feira do Livro ocorrendo em outubro, a cidade já teve recentemente eventos como a Semana Farroupilha e o Festival das Estações – Mel da Primavera.

A expectativa é de que o calendário tenha pelo menos um evento por mês. Entre os que virão, destacam-se a celebração de Natal, que envolverá entre 500 e 600 pessoas, e deverá se aproximar das realizadas em Garibaldi e Carlos Barbosa, o aniversário do município, em janeiro, e o Carnaval, em fevereiro.

A retomada do turismo é importante, na visão de Dal Pai, para diversificar a economia municipal devido à reforma tributária em curso no País. E, conforme a secretária municipal de Turismo, Idevania Rossatto Sachini, deverá se dar na criação de novos produtos, principalmente no cenário pós-cheias que danificou as paisagens naturais que eram um atrativo local.

A comitiva foi recebida pelo diretor comercial do Jornal do Comércio, Guilherme Bunse. Além do prefeito e de Idevania, participaram do encontro o vice-prefeito, João Guilherme Mazetto, e os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, João Augusto Fracasso, e de Desenvolvimento Rural, Genuir Domingos Frizon.