Área do porto da capital gaúcha deve ser leiloada em 2026

área portuária POA 26, que fica situada na capital gaúcha, foi listada para ser leiloada em certames realizados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), mas acabou no último momento sendo retirada da disputa. No entanto, o presidente da Portos RS (empresa pública responsável por administrar o sistema hidroportuário no Estado), Cristiano Klinger, estima que o espaço deve ser novamente ofertado até o final do próximo ano.

Ele detalha que a área deve voltar a participar de um leilão, após a realização das dragagens que estão sendo feitas para recuperar o calado das hidrovias gaúchas, impactado pelas enchentes ocorridas em 2024, e das obras físicas no complexo portuário de Porto Alegre, também afetado pela catástrofe climática. O POA26 possui cerca de 22 mil metros quadrados e é vocacionado para a movimentação e a armazenagem de granel sólido.

A perspectiva é que, quando o espaço for licitado, quem vencer a concorrência terá de investir na qualificação da infraestrutura aproximadamente R$ 21 milhões. O terminal fica no Cais Navegantes, perto da ponte do Guaíba.

Quanto às dragagens na hidrovia interior do Rio Grande do Sul, Klinger detalha que a ação foi dividida em sete lotes de obras. O primeiro deles, que contemplava o canal de Itapuã, já teve o serviço finalizado. O segundo, que inclui os canais de Leitão, Pedras Brancas, Furadinho e São Gonçalo, está em execução.

O terceiro lote, do canal da Feitoria, e o quarto, do canal de Rio Grande, também estão sendo executados neste momento. Já os lotes cinco e seis tiveram edital publicado e abrangerão 11 canais. O sétimo e último lote contemplará mais quatro canais e tem previsão de começar a ser trabalhado após a licitação dos lotes 5 e 6.