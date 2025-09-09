Área do porto da capital gaúcha volta a ser retirada de leilão da Antaq

área que participaria de leilão o espaço POA26, localizado no porto da capital gaúcha, acabou sendo retirado de um certame desse setor. Em agosto, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, havia sinalizado que o terminal iria participar do leilão marcado para o dia 22 de outubro. No entanto, em publicação do começo dessa semana, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) indicou que o empreendimento já não constava da concorrência. Depois de mais uma vez ter sido apontada como umade empreendimentos portuários, novamente, localizado no porto da capital gaúcha, acabou sendo retirado de um certame desse setor. Em agosto, o, havia sinalizado que o terminal iria participar do leilão marcado para o dia 22 de outubro. No entanto, em publicação do começo dessa semana, aindicou que o empreendimento já não constava da concorrência.

O POA26 tem aproximadamente 22 mil metros quadrados e tem foco na movimentação e a armazenagem de granel sólido. A expectativa é que, quando o espaço for leiloado, o arrematante tenha que investir nessa estrutura cerca de R$ 21 milhões em ações de melhoria. O terminal fica no Cais Navegantes, próximo à ponte do Guaíba. Já havia a previsão de que o espaço participaria do primeiro leilão de terminais portuários deste ano, promovido pela Antaq no final de abril. Contudo, o complexo também foi retirado da disputa naquela ocasião.

O presidente da Portos RS (empresa pública responsável por administrar o sistema hidroportuário no Estado), Cristiano Klinger, comenta que, anteriormente, a empresa Serra Morena tinha manifestado interesse no arrendamento dessa área. Porém, o dirigente lembra que a companhia acabou participando de outro certame, concorrendo por outro espaço, e desistiu, pelo menos momentaneamente, do POA 26. “Por isso essa área estava no escopo para entrar na licitação, mas saiu fora”, explica o dirigente.

Klinger adianta que o foco agora é nas obras de dragagem da hidrovia gaúcha (afetada com o assoreamento causado após as enchentes do ano passado), assim como na recuperação das condições ideais para a prática da navegação interior. “E aí sim, com o calado reestruturado, atualizar as informações e colocar de novo (o POA26) para licitação”, afirma o presidente da Portos RS.

O segundo bloco de certames portuários de 2025, a ser realizado em outubro, contemplará o leilão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá (PR) e mais dois terminais portuários localizados no Rio de Janeiro (RJ) e Maceió (AL). O investimento previsto nesses complexos supera o patamar de R$ 1 bilhão.