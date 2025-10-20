Be8 e Mercedes Benz promovem rota sustentável rumo à COP30

A indústria de biocombustíveis Be8 abastecerá quatro veículos Mercedes-Benz que percorrerão o Brasil de Norte a Sul para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas (COP30). O comboio composto por dois caminhões e dois ônibus sairá nesta terça-feira (21) de Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul, onde está a planta da Be8. A comitiva chegará a Belém, no Pará, onde ocorrerá o evento, no dia 5 de novembro.

imersão da imprensa em seus negócios A informação havia sido antecipada à imprensa pelo empresário Erasmo Carlos Battistella duranterealizada na cidade do Planalto Médio gaúcho no dia 25 de setembro. "Faremos uma viagem daqui a Belém do Pará movidos a BeVant para a COP30", anunciou o presidente e fundador da Be8 na ocasião.

O BeVant, que será utilizado junto ao Diesel B15 para abastecer o comboio que partirá à COP30, é um combustível patenteado pela Be8. Ele é responsável por reduzir 99% das emissões de fumaça na hora e pode substituir o diesel sem a necessidade de alterações no motor, embora o custo seja 20% a 30% acima do biodiesel, conforme informou o diretor de operações da indústria, César Júnior, durante a imersão da imprensa em Passo Fundo.

“Esta caminhada é a materialização de um novo momento da mobilidade brasileira, mostrando ao mundo durante a COP30 que o Brasil está preparado para ser protagonista da transição energética com soluções reais e acessíveis, com entrega imediata de descarbonização”, celebrou Erasmo Carlos Battistella, em material enviado à imprensa.

“Com esta ação, queremos demonstrar as vantagens ambientais de 100% de biocombustível em caminhões e ônibus, realizando essa experiência com modelos top de linha equipados com motores BlueTec 6 da nossa marca em um percurso longo pelas estradas do País, do Sul ao Norte”, diz Luiz Carlos Moraes, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Mercedes-Benz do Brasil, no mesmo conteúdo.



O Instituto Mauá de Tecnologia ficará responsável por acompanhar e auditar o procedimento de cálculo e o método de ensaio do consumo dos veículos envolvidos no projeto, denominado Rota Sustentável COP 30. Passando por nove estados e pelo Distrito Federal, com paradas em 11 cidades, o comboio tem a chegada em Santo Antônio do Tauá, no Pará, sede de uma das unidades da Be8, no dia 5 de novembro.