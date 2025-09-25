Projetos da ECB Holding avançam em Passo Fundo

De Passo Fundo

A ECB Holding, do empresário Erasmo Carlos Battistella, tem expandido sua atuação em Passo Fundo. Pelo menos três obras da empresa estão em andamento, incluindo uma nova usina da indústria de biocombustíveis Be8, um complexo industrial de alto padrão e um segundo edifício para o Instituto Educacional (IE).

LEIA MAIS: Operadora do Aeroporto Charles de Gaulle deverá atuar em terminais gaúchos





A nova usina deverá ser entregue ao final de 2026. Rapidamente, deverá operar a pleno: 30 dias após a inauguração, conforme informou Battistella. Isso significará a produção de 210 milhões de litros de etanol e 153,2 milhões de DDGS (Grãos Secos de Destilaria com Solúveis) por ano. Já a capacidade de esmagamento de grãos será de 525 mil toneladas anualmente.



O etanol terá pelo menos um destino certo: a Petronas, bandeira de combustíveis trazida ao País pelo também gaúcho Grupo Argenta, que também ostenta a rede de postos SIM. A parceria foi comentada por Battistella à imprensa, garantindo que haverá mercado consumidor para o produto.



Outra novidade da usina é a produção de glúten vital, utilizado na indústria alimentícia e atualmente 100% importado no Brasil pela ausência de produção nacional. Ao todo, serão geradas 26,9 mil toneladas por ano. Para outro segmento semelhante, o de bebidas, haverá o fornecimento de CO2.

A nova produção deverá fomentar as culturas de inverno, principalmente trigo e triticale. Incluindo cereais que não atendem ao padrão do setor alimentício. Além disso, em parceria com a Embrapa, serão desenvolvidos cultivares específicos de triticale para a produção de biocombustíveis. A escolha do triticale ocorre porque o grão oferece elevado teor de amido e boa atividade enzimática, fatores importantes no processo de produção de etanol.



Há, ainda, uma parceria com a Biotrigo Genética. A união fez com que fossem desenvolvidas duas variedades de trigo destinadas à produção de etanol e DDGS. Por possuírem elevados níveis de amido, as linhagens são ideais para a produção do biocombustível.

Passo Fundo tem forte crescimento com expansão industrial e inovação LEIA TAMBÉM:

No ramo educacional, a ECB já reformou o Edifício Texas do IE, com recursos da Universidade do Texas, ampliando a capacidade de matrículas de 160 para mil. Agora, está sendo construído o edifício Chicago, que abrigará turmas de Educação Infantil e Fundamental e possibilitará a abertura de mais 600 vagas para estudantes.



Fazendo parte de um conceito integrado de cidade caminhável, a holding inaugurou nesta quinta-feira (25) a pedra fundamental de um megaempreendimento imobiliário, o Icon ECB, situado ao lado do IE. Ambas as quadras foram adquiridas pela holding da Igreja Metodista.



No terreno, serão construídos edifícios residenciais e comerciais, assim como um mall e um hotel quatro estrelas. Serão, ao todo, quatro prédios, com entrega prevista para 2028. A mais alta das estruturas, denominada Vision, terá 38 andares e chegará aos 148 metros de altura. Até o momento, 60% das vendas dos imóveis dos empreendimentos já foram efetivadas.

“A construção civil de Passo Fundo, ela é muito importante, porque desde há muitas décadas, vem fazendo o diferencial e vem ajudando a nossa cidade a chegar na sexta economia. E quem sabe, com o trabalho de todos, logo, logo, chegamos à quarta economia do estado do Rio Grande do Sul. Com esse respeito, nos somamos a esse setor tão importante para a nossa região”, afirmou o empresário Erasmo Carlos Battistella.

Construtora Ci8 foi lançada pela ECB



Uma novidade anunciada por Battistella à imprensa na manhã desta quinta-feira (25) foi o lançamento de uma construtora, batizada de Ci8. Ela será responsável por gerir e construir o Icon ECB.



A iniciativa, segundo os empreendedores, tem como objetivo garantir maior controle sobre todas as etapas da obra, desde a escolha dos materiais até o cumprimento dos prazos. A partir disso, a empresa planeja assegurar ganhos diretos em qualidade, prazos e custos.



É esperado que a construtora própria atue futuramente em outros projetos da ECB.