Governo define preços para o botijão do gás do povo

Os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia definiram os preços de referência para o botijão de gás de 13 kg para o programa "Gás do Povo" em cada estado. Os valores, publicados no Diário Oficial da União deste sábado (18), serão utilizados como base para reembolsar os revendedores credenciados que comercializam o produto gratuitamente para famílias com renda de até meio salário mínimo, cadastradas no CadÚnico.

O programa oferecerá o botijão de cozinha sem custo aos beneficiários. A estimativa do governo é atender 15,5 milhões de lares, com um investimento de R$ 3,57 bilhões em 2025 e R$ 5,1 bilhões no ano seguinte. Os preços variam entre R$ 89,67 e R$ 125,05 e permanecerão até 31 de dezembro deste ano, com atualização prevista para 2026.

Lançado em setembro, o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir e triplicar o número de beneficiados do atual Auxílio Gás, terá um novo formato. Em vez do benefício em dinheiro, cada família vai retirar a recarga do botijão de gás nas revendedoras credenciadas pelo governo.

Veja a tabela de preços por região

Unidade federativa - Preço de referência do GLP de 13 kg (em R$) nov/2025:

Acre - 122,12

Alagoas - 91,49

Amapá - 114,17

Amazonas - 94,89

Bahia - 101,36

Ceará - 102,13

Distrito Federal - 95,52

Espírito Santo - 93,74

Goiás - 98,32

Maranhão - 97,81

Mato Grosso - 125,05

Mato Grosso do Sul - 98,67

Minas Gerais - 94,19

Pará - 105,24

Paraíba - 94,88

Paraná - 96,00

Pernambuco - 89,67

Piauí - 101,56

Rio de Janeiro - 92,12

Rio Grande do Norte - 101,03

Rio Grande do Sul - 93,96

Rondônia - 108,34

Roraima - 113,00

Santa Catarina - 97,64

São Paulo - 96,51

Sergipe - 102,84

Tocantins - 111,77

Quem tem direito ao programa

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo (atualmente R$ 759). A prioridade será para as beneficiárias do Bolsa Família (com renda per capita de até R$ 218). É fundamental que o cadastro esteja atualizado com, no máximo, 24 meses desde a última revisão.

Como serão feitas as retiradas?

O responsável familiar cadastrado deverá se dirigir a uma revendedora de gás credenciada pelo programa. Para a retirada, será necessário apresentar um documento que comprove o benefício, como o cartão do Bolsa Família ou um cartão da Caixa Econômica Federal vinculado ao programa.

Quantos botijões poderão ser retirados por ano?

Famílias com duas ou três pessoas: quatro botijões por ano

Famílias com quatro ou mais integrantes: seis botijões por ano

Os benefícios não são cumulativos. Ou seja, se um voucher não for usado dentro do prazo, ele não será transferido para o próximo ciclo.

Qual é a validade do benefício?

Cada voucher terá um prazo de validade a contar da data em que ficar disponível

Para famílias de duas ou três pessoas: validade de três meses

Para famílias de quatro ou mais pessoas: validade de dois meses

Como identificar uma revenda participante?

As revendas que aderirem ao Gás do Povo deverão seguir regras específicas de identidade visual, que estarão presentes em portarias, botijões, veículos e materiais de comunicação. Além disso, os beneficiários poderão consultar os pontos de venda credenciados mais próximos de suas casas diretamente pelo aplicativo oficial do programa.

A previsão é beneficiar cerca de 15,5 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, o que representa cerca de 50 milhões de pessoas. A iniciativa, que triplica o alcance do antigo Auxílio Gás, representa um investimento de R$ 3,57 bilhões em 2025, com previsão de subir para R$ 5,1 bilhões no ano seguinte.

A estimativa é que 65 milhões de botijões sejam distribuídos anualmente.