Entrega do projeto de duplicação do trecho Carazinho-Sarandi da BR-386 é adiada para setembro de 2026

O projeto de duplicação do trecho que liga os municípios de Carazinho e Sarandi na BR-386 será entregue apenas em setembro do ano que vem. Antes prevista para o primeiro semestre deste ano, a conclusão da proposta foi postergada devido à assinatura de um termo aditivo pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e pela STE-Serviços Técnicos de Engenharia, empresa responsável. Outros ajustes poderão ser feitos até março de 2027, quando encerra-se o período de 570 dias de vigência do contrato.

Após a fase de elaboração do projeto, o Dnit fará a abertura de uma licitação voltada à execução da duplicação. Segundo a autarquia, ainda não há prazo definido para o início ou conclusão das obras, muito menos uma estimativa de custo para sua execução, “uma vez que o orçamento detalhado integra o escopo dos projetos em desenvolvimento e será apresentado pela empresa contratada nas etapas de projeto básico e projeto executivo.”

Conforme o edital de licitação divulgado pelo Dnit em dezembro de 2023, o trecho entre os municípios de Carazinho e Sarandi apresenta “problemas de fluidez devido ao significativo volume de tráfego, pondo em risco a segurança do usuário e aumentando o tempo de viagem, com custos diretos à economia da região.”

Além da duplicação do trecho em questão, a empresa responsável pelas obras deverá promover a readequação de três pontes e a implantação de outras três, assim como efetuar a construção de ruas laterais ao longo de 15 km da rodovia. O edital divulgado pelo Dnit também cita outros itens que devem ser contemplados pelo projeto, como a implantação de duas passarelas, o prolongamento de dois viadutos e a construção de sete rótulas fechadas, entre outros.

Ainda de acordo com o documento, a obra na BR-386, quando concluída, deverá proporcionar uma readequação da capacidade de tráfego nesta rodovia, podendo causar “grande impacto socioeconômico na área envolvida, aumentando a atratividade de investimentos e oportunizando vantagens competitivas, desenvolvimento econômico, crescimento local e inclusão social.”

O trecho, que possui 50 quilômetros de extensão não está inserido no projeto de concessão da BR-386 à CCR ViaSul, que administra a rodovia na extensão de Canoas a Carazinho. Neste trecho, a empresa está realizando obras de fresagem, correções emergenciais no pavimento, levantamentos deflectométrico e topográfico, além da implantação de defensa metálica, drenagem, sondagens e vídeo registro. A empresa também é responsável, por exemplo, pelas obras de duplicação da BR-386 em ambos os sentidos, no trecho que liga os municípios de Marques de Souza e Lajeado, entre os quilômetros 333 e 345.