Concessão de dragagem em hidrovias e no Porto de Rio Grande deve ocorrer em 2026

Para dar maior segurança jurídica e previsibilidade às dragagens de manutenção da hidrovia de navegação Interior no Estado e no Porto de Rio Grande, os governos federal e gaúcho estão encaminhando a concessão do serviço para a iniciativa privada. A perspectiva é que a licitação dessa atividade ocorra no último trimestre do próximo ano.
Com a medida, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, enfatiza que, independentemente de quem estiver à frente dos governos estadual e federal, as dragagens de manutenção e a sinalização aquaviária estarão permanentemente sendo cuidadas. A estimativa é que o contrato seja estabelecido por um período de 25 anos.
O ministro detalha que o projeto está sendo discutido na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e depois será analisado no Tribunal de Contas da União (TCU). "A ideia é que a gente possa fazer a modelagem nos mesmos padrões do canal de acesso do Porto de Paranaguá (PR), fazendo um misto de público e privado e que, naturalmente, não onere os custos operacionais do porto", diz Costa Filho.
O presidente da Portos RS (companhia pública responsável pela gestão do sistema hidroportuário do Estado), Cristiano Klinger, acrescenta que a tarifa que hoje a empresa cobra dos usuários do porto e da hidrovia para fazer as dragagens de manutenção será reencaminhada, futuramente, para a concessionária.
Klinger recebeu Costa Filho em Rio Grande nesta quinta-feira (16) durante a passagem do dirigente no Estado para apresentar investimentos na área logística.
O ministro ressalta que o porto gaúcho é estratégico para o País, estando entre os cinco maiores do Brasil. Anualmente, o complexo movimenta mais de 45 milhões de toneladas em cargas.
Costa Filho adianta que outra meta para o próximo ano é viabilizar o leilão da operação da Lagoa Mirim, que possibilitará a ligação pelo modal hidroviário entre o Estado e o Uruguai.
Mais uma intenção mencionada pelo ministro foi a de realizar a qualificação do aeroporto rio-grandino. Ele também afirmou que a ideia é avançar com a duplicação de nove quilômetros da BR-392 (o Lote 4 de obras previstas nessa rodovia que fica na frente do porto gaúcho).
Questionado sobre a implantação de um porto em Arroio do Sal, o ministro defendeu que o assunto precisa ser discutido com serenidade e que é necessário priorizar o Porto do Rio Grande ao mesmo tempo que se deve buscar o desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. "Quanto mais operações portuárias no Estado, desde que não prejudiquem portos existentes, eu acho que é benéfico para a nossa economia", argumenta o dirigente.
Nova poligonal destravará investimentos
Mudança possibilitará investimentos em terminais já existentesDani Barcellos/Especial/JC
A nova poligonal (área em que se concentram as operações portuárias) do Porto de Rio Grande entrará em vigor no dia 3 de novembro. De acordo com o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a mudança possibilitará investimentos em terminais já existentes, assim como permitirá a atração de novos empreendimentos.
Ele cita o exemplo do terminal da Bianchini, que com a autorização da alteração da poligonal poderá aumentar a capacidade de suas esteiras e, consequentemente, a movimentação no seu píer. "Hoje tem um braço e vai ter dois para carregar os navios, o que vai aumentar a eficiência e a agilidade da operação", adianta Klinger.
Outro ponto enfatizado pelo dirigente é que estão em andamento as dragagens para efetivar a recuperação da profundidade do modal hidroviário no Estado e do porto rio-grandino, após as enchentes do ano passado. Essa ação conta com recursos na ordem de aproximadamente R$ 730 milhões, provenientes do Funrigs.
As dragagens foram divididas em lotes. Enquanto a obra no canal de Itapuã já foi concluída, as dos canais de Pedras Brancas, Furadinho, Leitão e Feitoria estão sendo executadas, assim como a do canal de Rio Grande. Já os lotes 5 e 6 contemplam mais onze canais e têm edital publicado. O lote 7 abrange mais quatro canais e será trabalhado posteriormente.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, salienta que, com a dragagem concluída, será melhorada a competitividade do Rio Grande do Sul, possibilitando a operação de navios de maior porte. "Colocando o Porto de Rio Grande cada vez mais na rota da internacionalização", finaliza o dirigente.
Complexo rio-grandino pretende leiloar áreas que somam mais de 1,1 milhão de metros quadrados
Para 2026, o Porto do Rio Grande espera confirmar a realização dos leilões dos terminais RIGs 13, 14, 23, 25, 28 e 40. Esses complexos serão voltados para transportar granéis líquidos e sólidos e produtos petroquímicos. O total da área a ser ofertada é de cerca de 1,1 milhão de metros quadrados. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, prevê que esses certames podem render investimentos superiores a R$ 2,5 bilhões.
Deputado afirma que Ecovix está próxima de conquistar novo contrato para estaleiro gaúcho
Já com uma demanda da construção de quatro embarcações da classe Handy, que operam com a movimentação de derivados de petróleo e têm capacidades de 15 a 18 mil toneladas de porte bruto (TPB), o Estaleiro Rio Grande, da Ecovix, pode garantir mais um serviço para a Transpetro. Segundo o deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT), o complexo gaúcho está perto de confirmar a encomenda de navios gaseiros também da subsidiária da Petrobras.
"Está entrando na fase de apresentação de documentos, se não tiver qualquer impugnação, será vencedora (a Ecovix)", informa o parlamentar. Ele calcula que em cerca de 30 dias deverá haver uma definição sobre o assunto. A expectativa é que sejam implementados de três a cinco navios gaseiros em Rio Grande, o que representará um contrato bilionário para realizar essa iniciativa.