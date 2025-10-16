Concessão de dragagem em hidrovias e no Porto de Rio Grande deve ocorrer em 2026

Para dar maior segurança jurídica e previsibilidade às dragagens de manutenção da hidrovia de navegação Interior no Estado e no Porto de Rio Grande, os governos federal e gaúcho estão encaminhando a concessão do serviço para a iniciativa privada. A perspectiva é que a licitação dessa atividade ocorra no último trimestre do próximo ano.

Com a medida, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, enfatiza que, independentemente de quem estiver à frente dos governos estadual e federal, as dragagens de manutenção e a sinalização aquaviária estarão permanentemente sendo cuidadas. A estimativa é que o contrato seja estabelecido por um período de 25 anos.

O ministro detalha que o projeto está sendo discutido na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e depois será analisado no Tribunal de Contas da União (TCU). "A ideia é que a gente possa fazer a modelagem nos mesmos padrões do canal de acesso do Porto de Paranaguá (PR), fazendo um misto de público e privado e que, naturalmente, não onere os custos operacionais do porto", diz Costa Filho.

O presidente da Portos RS (companhia pública responsável pela gestão do sistema hidroportuário do Estado), Cristiano Klinger, acrescenta que a tarifa que hoje a empresa cobra dos usuários do porto e da hidrovia para fazer as dragagens de manutenção será reencaminhada, futuramente, para a concessionária.

Klinger recebeu Costa Filho em Rio Grande nesta quinta-feira (16) durante a passagem do dirigente no Estado para apresentar investimentos na área logística.



O ministro ressalta que o porto gaúcho é estratégico para o País, estando entre os cinco maiores do Brasil. Anualmente, o complexo movimenta mais de 45 milhões de toneladas em cargas.



Costa Filho adianta que outra meta para o próximo ano é viabilizar o leilão da operação da Lagoa Mirim, que possibilitará a ligação pelo modal hidroviário entre o Estado e o Uruguai.

Mais uma intenção mencionada pelo ministro foi a de realizar a qualificação do aeroporto rio-grandino. Ele também afirmou que a ideia é avançar com a duplicação de nove quilômetros da BR-392 (o Lote 4 de obras previstas nessa rodovia que fica na frente do porto gaúcho).



Questionado sobre a implantação de um porto em Arroio do Sal, o ministro defendeu que o assunto precisa ser discutido com serenidade e que é necessário priorizar o Porto do Rio Grande ao mesmo tempo que se deve buscar o desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. "Quanto mais operações portuárias no Estado, desde que não prejudiquem portos existentes, eu acho que é benéfico para a nossa economia", argumenta o dirigente.