Porto Alegre,

Publicada em 20 de Outubro de 2025 às 08:39

PIB da China cresce 4,8% no 3º trimestre na comparação anual, em linha com a previsão

SYE Consultants/Divulgação/JC
Agências
O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,8% no terceiro trimestre de 2025, na comparação anual, em linha com a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal. Já o consenso da FactSet estimava alta de 4,7%.
LEIA TAMBÉM: Bolsas da Ásia fecham em alta, com recorde em Tóquio após acordo de coalizão no Japão
Em relação ao segundo trimestre, a economia chinesa avançou 1,1% e repetiu o resultado do período anterior. Já no acumulado de janeiro a setembro, o PIB do país teve crescimento de 5,2% ante igual período de 2024. O resultado é compatível com a meta oficial de crescimento "em torno de 5%".
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (20), pelo escritório de estatísticas do país, o NBS.
 

