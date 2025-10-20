Bolsas da Ásia fecham em alta, com recorde em Tóquio após acordo de coalizão no Japão

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira (20), após o partido governista do Japão garantir um acordo de coalizão e também na esteira de números de crescimento da China um pouco melhores do que o esperado.

Liderando os ganhos, o índice japonês Nikkei saltou 3,37% em Tóquio, ao patamar recorde de 49.185,50 pontos, após o governista Partido Liberal Democrata (PLD) encontrar um novo parceiro de coalizão, assegurando apoio para que sua líder, Sanae Takaichi, se torne a primeira mulher a assumir o cargo de primeiro-ministro no Japão. A expectativa é que Takaichi defenda políticas favoráveis ao mercado, como taxas de juros baixas e aumento dos gastos do governo.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,63%, a 3.863,89 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,98%, a 2.420,44 pontos, após dados mostrarem que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês teve expansão anual de 4,8% no terceiro trimestre de 2025, ligeiramente acima do consenso da FactSet (+4,7%).

Enquanto isso, o banco central chinês (PBoC) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pelo quinto mês consecutivo. Em outras partes da região asiática, o Hang Seng teve alta de 2,42% em Hong Kong, a 25.858,83 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,76% em Seul, a 3.814,69 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,41% em Taiwan, a 27.688,63 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 0,41% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 9.031,90 pontos.